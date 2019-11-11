Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ хочет, чтобы его посадили в СИЗО

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Олега Соколова в разговоре с РБК заявил , что его подзащитный "раскаивается и не может находиться на свободе".

По его словам, Соколов намерен просить суд отправить его в СИЗО.

"Он будет добиваться избрания для него меры пресечения в виде ареста, так как раскаивается и не может находиться на свободе". Александр Почуев

При этом Почуев отметил, что защита будет настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительной версии следствия, убийство 24-летней выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко произошло седьмого ноября. Кандидат исторических наук Олег Соколов застрелил ее и спрятал труп. Чтобы избавиться от тела, в ночь на девятое ноября он решил расчленить его. Утром того же дня Соколова с рюкзаком, в котором нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет, извлекли из реки Мойки.

По сообщениям источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и проживала с ним в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено ее обезглавленное тело.