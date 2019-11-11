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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ хочет, чтобы его посадили в СИЗО

15:11 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСледственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Олега Соколова в разговоре с РБК заявил, что его подзащитный "раскаивается и не может находиться на свободе".
По его словам, Соколов намерен просить суд отправить его в СИЗО.
"Он будет добиваться избрания для него меры пресечения в виде ареста, так как раскаивается и не может находиться на свободе".
Александр Почуев
При этом Почуев отметил, что защита будет настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительной версии следствия, убийство 24-летней выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко произошло седьмого ноября. Кандидат исторических наук Олег Соколов застрелил ее и спрятал труп. Чтобы избавиться от тела, в ночь на девятое ноября он решил расчленить его. Утром того же дня Соколова с рюкзаком, в котором нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет, извлекли из реки Мойки.
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов
Вчера, 13:59РИА Новости
Родители убитой выпускницы СПбГУ возмутились словами защиты Соколова
По сообщениям источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и проживала с ним в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено ее обезглавленное тело.
Позднее Соколов оформил явку с повинной.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетРоссияПроисшествия
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