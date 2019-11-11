Эксперт прокомментировал возможную продажу США подлодок союзникам

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Продажа или передача Продажа или передача Австралии американских атомных подлодок класса "Вирджиния" не даст США никаких преимуществ перед Россией и Китаем, но может нарушить баланс сил в мире, заявил РИА Новости член экспертного совета "Офицеров России" капитан первого ранга Василий Дандыкин.

"По большому счету, Австралия не атомная держава. Если Индия де-факто атомная держава, Пакистан, де-факто Израиль, а вообще Франция, Великобритания, США, Китай и Россия, то обладание атомными подводными лодками, это очень серьезное дело, это нарушение баланса сил. Кому-то, скажем, тому же Катару, тоже захочется получить, или Саудовской Аравии. Вот в этом есть опасность. Это совсем другой вид оружия", - сказал Дандыкин.

При этом он отметил, что Австралия не получит каких-либо тактических или стратегических преимуществ перед Китаем или Россией, так как американские АПЛ и так могут в любой момент дежурить в Тихом океане. Сменится лишь флаг, под которым будет плавать подлодка, считает эксперт.