Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Журнал The National Interest Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая

Журналист Гарри Казианис отмечает, что поставки Австралии нескольких американских субмарин класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это в свою очередь поможет расширить противодействие Китаю в АТР.

Уточняется, что Канберра получит подводные лодки, которые предоставят больше возможностей для патрулирования обширных пространств, нежели сейчас имеющиеся в распоряжении страны.