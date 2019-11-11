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РИА Новости

Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России

01:02 11.11.2019 (обновлено: 06:46 11.11.2019)
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© Фото : US NavyПервая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
© Фото : US Navy
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
Журналист Гарри Казианис отмечает, что поставки Австралии нескольких американских субмарин класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это в свою очередь поможет расширить противодействие Китаю в АТР.
Уточняется, что Канберра получит подводные лодки, которые предоставят больше возможностей для патрулирования обширных пространств, нежели сейчас имеющиеся в распоряжении страны.
Научный сотрудник Центра независимых исследований Саймон Коуэн считает ложным представление о том, что Австралия не должна опираться на зарубежную поддержку. По его словам, страна уже сильно полагается на помощь иностранных вооруженных сил и зарубежных оборонных компаний.
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Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
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МоскваКитайАвстралияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
ухахах:))) это типа как «Пора нам лодочки продавать, ну надо же поднимать экспорт, плюс свои новые на подходе, со старыми то что делать? конечно же за кругленькую сумму продать союзникам:)))) Гениально!!!! Так держать;))) а ведь с лодками и дорогое обслуживание идет, если че так:))))
11 ноября, 01:38
Александр Русский
8970005
Кошмар? В чем по мнению этого издания кошмар? В лишней сотне ракет? Глупости, кошмар наступил давно , еще со времен Карибского кризиса.
11 ноября, 01:38
Радик Даутов
6400003
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