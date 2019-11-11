Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России

Журналист Гарри Казианис отмечает, что поставки Австралии нескольких американских субмарин класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это в свою очередь поможет расширить противодействие Китаю в АТР.
Уточняется, что Канберра получит подводные лодки, которые предоставят больше возможностей для патрулирования обширных пространств, нежели сейчас имеющиеся в распоряжении страны.
Научный сотрудник Центра независимых исследований Саймон Коуэн считает ложным представление о том, что Австралия не должна опираться на зарубежную поддержку. По его словам, страна уже сильно полагается на помощь иностранных вооруженных сил и зарубежных оборонных компаний.