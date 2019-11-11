В Башкирии арестовали подозреваемого в убийстве двух человек

УФА, 11 ноя – РИА Новости. Суд арестовал жителя башкирского Бирска, признавшегося в убийстве мужчины и женщины, тела которых обнаружили в овраге на окраине города, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что жители Бирска обнаружили в овраге на окраине города тела мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Местные СМИ предполагали, что двойное убийство совершено из-за бытового конфликта - якобы, погибшие задолжали некоторую сумму арендатору.
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"Восьмого ноября поступило сообщение об обнаружении закопанных в землю тел 41-летней женщины и 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, 24 октября 2019 года в одном из частных жилых домов после совместного распития спиртных напитков, между двумя мужчинами произошел конфликт, завязалась драка, в ходе которой один из них нанес множество ударов ножом мужчине и свидетельнице ссоры", - сообщает башкирский следком.
Ведомство отмечает, что подозреваемый в двойном убийстве 32-летний житель Бирска задержан. "В настоящее время с мужчиной проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью и дал подробные показания", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Обвиняемый, пытаясь укрыть тела убитых мужчины и женщины, а также следы преступления, выкопал яму в овраге за домом, где и захоронил тела, а предметы со следами крови и верхнюю одежду убитых выбросил в колодец, отмечает СУСК.