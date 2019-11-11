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РИА Новости

В башкирском городе в овраге нашли тела мужчины и женщины

10:19 11.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УФА, 10 ноя - РИА Новости. Жители башкирского Бирска обнаружили тела женщины и мужчины в овраге на окраине города, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Очевидцы в Бирске обнаружили тела мужчины и женщины в овраге на окраине города. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве двух человек, начато расследование", - сказал РИА Новости источник.
Местные СМИ предполагают, что двойное убийство совершено из-за бытового конфликта - якобы погибшие задолжали некоторую сумму арендатору.
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Республика БашкортостанБирскПроисшествия
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