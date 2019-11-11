В башкирском городе в овраге нашли тела мужчины и женщины

УФА, 10 ноя - РИА Новости. Жители башкирского Бирска обнаружили тела женщины и мужчины в овраге на окраине города, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Очевидцы в Бирске обнаружили тела мужчины и женщины в овраге на окраине города. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве двух человек, начато расследование", - сказал РИА Новости источник.
Местные СМИ предполагают, что двойное убийство совершено из-за бытового конфликта - якобы погибшие задолжали некоторую сумму арендатору.