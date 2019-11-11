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На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего действующего вулкана Евразии На Камчатке началось вершинное извержение Ключевского вулкана. Как рассказал «КамИНФОРМ»начальник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук, в ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскалённого материала. По словам специалиста, в последние месяцы отмечались редкие одиночные выбросы пепла из кратера исполина, нарастало вулканическое дрожание. «В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», - сказал Юрий Демянчук, пояснив, что в связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой. Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет. Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Подробнее на нашем сайте #каминформ #камчатка #новостикамчатка #newskaminform #kamchat.info #вулкан
На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии
14:41 11.11.2019 (обновлено: 14:44 11.11.2019)
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© Евгений НескоромныйКлючевская сопка
© Евгений Нескоромный
Ключевская сопка. Архивное фото
"В ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскаленного материала. Можно говорить о том, что началось вершинное извержение", - приводит пресс-служба слова начальника Ключевской вулканостанции Института Юрия Демянчука.
По его словам, в последние месяцы специалисты отмечали редкие одиночные выбросы пепла из кратера, нарастало вулканическое дрожание.
"В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы", - цитирует пресс-служба Демянчука, поясняя, что в связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой.
Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на склонах на высотах 500-3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7 тысяч лет.
Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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