На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии

"В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы", - цитирует пресс-служба Демянчука, поясняя, что в связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой.