Некоторые российские регионы не подержали проект о возврате вытрезвителей

"На наш запрос о том, поддержат ли все ветви власти субъекта данный закон, отрицательный ответ мы получили от Ростовской и Саратовской области", - сказала Кусайко на пресс-конференции, которую транслировала "Национальная служба новостей".

Она добавила, что Кемеровская, Курская области, Марий Эл и еще несколько регионов пока не имеют подобных учреждений в силу того, что нет общей законодательной базы. "Мы своим законопроектом даем право субъектам организовывать такой вид специализированного учреждения. Какое это будет учреждение - это выбор самого субъекта. Это некоммерческая организация", - подчеркнула Кусайко.