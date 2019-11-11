Некоторые российские регионы не подержали проект о возврате вытрезвителей

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Некоторые регионы России не поддержали законопроект о восстановлении системы вытрезвителей, заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
"На наш запрос о том, поддержат ли все ветви власти субъекта данный закон, отрицательный ответ мы получили от Ростовской и Саратовской области", - сказала Кусайко на пресс-конференции, которую транслировала "Национальная служба новостей".
Она добавила, что Кемеровская, Курская области, Марий Эл и еще несколько регионов пока не имеют подобных учреждений в силу того, что нет общей законодательной базы. "Мы своим законопроектом даем право субъектам организовывать такой вид специализированного учреждения. Какое это будет учреждение - это выбор самого субъекта. Это некоммерческая организация", - подчеркнула Кусайко.
Государственная Дума на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.
В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. В соответствии с документом "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".