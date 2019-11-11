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РИА Новости

Суд на Ставрополье оставил под стражей фигуранта дела Арашуковых

14:33 11.11.2019 (обновлено: 20:06 11.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае оставил под стражей фигуранта уголовного дела отца и сына Арашуковых Ахмеда Коцбу, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.
По данным суда, в конце октября Коцбе была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным суда, Коцба подозревается в нарушении статьи УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Присвоение или растрата".
"Мера пресечения оставлена без изменения", - сказали в суде.
Ранее источник, близкий к следствию, сообщал РИА Новости, что в деле Арашуковых появились новые фигуранты: кузен Рауфа Арашукова Беслан и бывший замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, а также бизнесмен Владимир Козлов. Еще один предполагаемый участник махинаций, главный инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, отпущен под подписку о невыезде, сообщал источник.
Ущерб по уголовному делу следствие оценивает в 30 миллиардов рублей – именно на эту сумму, как предполагается, был украден газ у "Газпрома". Главные фигуранты – бывший сотрудник одной из структур "Газпрома" Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
16 октября, 16:56РИА Новости
Мосгорсуд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до Нового года
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковСтавропольеСтавропольский краевой судРоссияПроисшествия
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