Суд на Ставрополье оставил под стражей фигуранта дела Арашуковых

ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае оставил под стражей фигуранта уголовного дела отца и сына Арашуковых Ахмеда Коцбу, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.
По данным суда, в конце октября Коцбе была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным суда, Коцба подозревается в нарушении статьи УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Присвоение или растрата".
"Мера пресечения оставлена без изменения", - сказали в суде.
Ранее источник, близкий к следствию, сообщал РИА Новости, что в деле Арашуковых появились новые фигуранты: кузен Рауфа Арашукова Беслан и бывший замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, а также бизнесмен Владимир Козлов. Еще один предполагаемый участник махинаций, главный инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, отпущен под подписку о невыезде, сообщал источник.
Ущерб по уголовному делу следствие оценивает в 30 миллиардов рублей – именно на эту сумму, как предполагается, был украден газ у "Газпрома". Главные фигуранты – бывший сотрудник одной из структур "Газпрома" Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф.