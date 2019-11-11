Суд на Ставрополье оставил под стражей фигуранта дела Арашуковых

Советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019

ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае оставил под стражей фигуранта уголовного дела отца и сына Суд в Ставропольском крае оставил под стражей фигуранта уголовного дела отца и сына Арашуковых Ахмеда Коцбу, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде

По данным суда, в конце октября Коцбе была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным суда, Коцба подозревается в нарушении статьи УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Присвоение или растрата".

"Мера пресечения оставлена без изменения", - сказали в суде.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщал РИА Новости, что в деле Арашуковых появились новые фигуранты: кузен Рауфа Арашукова Беслан и бывший замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, а также бизнесмен Владимир Козлов. Еще один предполагаемый участник махинаций, главный инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, отпущен под подписку о невыезде, сообщал источник.