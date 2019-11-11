Медведев поручил избежать перетекания бизнеса из-за налога на самозанятых

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину при распространении по стране налога на самозанятых не допустить перетекания бизнеса в регионы, где режим уже будет введен.
"Мы только что были на совещании в Кремле у президента и говорили про налог на профессиональный доход. Мы действительно уже обсудили модель, при которой распространение повсеместное этого налога начнется с чуть более узкой схемы по регионам, с меньшего количества регионов, чем в целом по стране. Но, конечно… мы не должны создать модель, при которой бизнес потечет в соседние регионы, только потому что все это уже введено", - сказал Медведев в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.
Он указал, что нужно подумать о том, как пережить этот переходный переход. "Антон Германович, посмотрите, там эти опасения действительно, наверное, справедливы", - заключил глава правительства, обращаясь к своему первому заму и министру финансов Антону Силуанову.
Сейчас эксперимент проводится в четырех регионах: Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. С 1 января 2020 года его планируется распространить на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, а также Башкирию.
Минфин пояснял, что при подготовке данного законопроекта исходил из того, что этот специальный налоговый режим в первую очередь надо распространить на регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники. Как заявлял Силуанов, ориентировочно с 1 июля 2020 года Минфин будет готов распространить налог на самозанятых на всю страну.