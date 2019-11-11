Медведев поручил избежать перетекания бизнеса из-за налога на самозанятых

"Мы только что были на совещании в Кремле у президента и говорили про налог на профессиональный доход. Мы действительно уже обсудили модель, при которой распространение повсеместное этого налога начнется с чуть более узкой схемы по регионам, с меньшего количества регионов, чем в целом по стране. Но, конечно… мы не должны создать модель, при которой бизнес потечет в соседние регионы, только потому что все это уже введено", - сказал Медведев в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.