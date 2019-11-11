Следствие засекретило материалы по делу Голунова

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Все материалы уголовного дела, изначально возбужденного против журналиста Ивана Голунова, содержат государственную тайну, заявил следователь в Все материалы уголовного дела, изначально возбужденного против журналиста Ивана Голунова, содержат государственную тайну, заявил следователь в Басманном суде Москвы

Ранее СК засекретил лишь материалы проверки в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики Голунову.

По словам защиты, Голунов уже на правах свидетеля дал подробные показания об эпизоде с подброшенными, по его мнению, наркотиками. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, но с сентября действия прекратились, с какими-либо материалами проверки Голунова не знакомили.

На заседании адвокат Сергей Бадамшин попросил суд истребовать материалы проверки по этому поводу. Суд удовлетворил это прошение и отложил рассмотрение на неделю, до 18 ноября. Однако наличие в деле гостайны делает почти невозможным предоставление материалов суду.

Как и на прошлое заседание , журналист пришел в бронежилете в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов в масках. Иван по-прежнему под государственной защитой.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении, а двух генералов полиции сняли с должностей по распоряжению главы МВД России Владимира Колокольцева