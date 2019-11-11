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РИА Новости

Следствие засекретило материалы по делу Голунова

14:28 11.11.2019 (обновлено: 18:58 11.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы. 11 ноября 2019
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. 11 ноября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Голунов в Басманном суде Москвы. 11 ноября 2019
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Все материалы уголовного дела, изначально возбужденного против журналиста Ивана Голунова, содержат государственную тайну, заявил следователь в Басманном суде Москвы.
Ранее СК засекретил лишь материалы проверки в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики Голунову.
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По словам защиты, Голунов уже на правах свидетеля дал подробные показания об эпизоде с подброшенными, по его мнению, наркотиками. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, но с сентября действия прекратились, с какими-либо материалами проверки Голунова не знакомили.
На заседании адвокат Сергей Бадамшин попросил суд истребовать материалы проверки по этому поводу. Суд удовлетворил это прошение и отложил рассмотрение на неделю, до 18 ноября. Однако наличие в деле гостайны делает почти невозможным предоставление материалов суду.
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Как и на прошлое заседание, журналист пришел в бронежилете в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов в масках. Иван по-прежнему под государственной защитой.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении, а двух генералов полиции сняли с должностей по распоряжению главы МВД России Владимира Колокольцева.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинБасманный суд г. МосквыМВД РФВладимир ПутинВладимир КолокольцевМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Дело о подброшенных наркотиках содержат государственную тайну.Вот это поворот...
11 ноября, 15:36
Олег 84
76160009
Мерзость продолжается.
11 ноября, 16:34
ba-ev
8501206
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