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РИА Новости

Зеленский рассказал о разработке закона о всеукраинском референдуме

14:12 11.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины в ближайшее время разработает и примет закон о всеукраинском референдуме, который определит механизмы его проведения, заявил в понедельник президент страны Владимир Зеленский.
"В ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума и, наконец, даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его станице в Facebook.
На Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности вступление в НАТО, а также запуск рынка земли.
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