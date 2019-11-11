В Тульской области один человек погиб в конфликте со стажером полиции

ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате конфликта стажера полиции и его брата с группой из 15 человек в Тульской области, сообщает в понедельник управление Один человек погиб и двое получили ранения в результате конфликта стажера полиции и его брата с группой из 15 человек в Тульской области, сообщает в понедельник управление МВД по региону.

"В УМВД России по Тульской области устанавливают обстоятельства происшествия в Алексинском районе. Как стало известно, в воскресенье произошёл бытовой конфликт с участием стажёра полиции и его брата, с одной стороны, и группой лиц в количестве около 15 человек с другой", - говорится в сообщении.

По предварительной информации УМВД, один из участников инцидента несколько раз выстрелил из травматического оружия, ранив брата стажера. "Предположительно, в качестве ответных действий стажёр из зарегистрированного охотничьего ружья произвёл сначала предупредительные выстрелы в воздух, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения", - сообщает полиция.

Руководством УМВД назначена служебная проверка, в ходе которой будут изучены все детали случившегося, а также принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди личного состава. "Стажёр не будет принят на службу в органы внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будет привлечён его поручитель. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - информирует УМВД.

Следственное управление СК РФ по Тульской области сообщает о возбуждении уголовного дело по статье "убийство".

"По данным следствия, 10 ноября подозреваемый, находясь на территории заброшенной автозаправочной станции, расположенной в 115 метрах от автодороги Железня-Алексин, в ходе произошедшего конфликта с потерпевшим произвел в последнего из имеющегося у него самозарядного гладкоствольного карабина выстрел в область грудной клетки", - сообщает следствие. По его данным, потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.