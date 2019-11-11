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РИА Новости

В Тульской области один человек погиб в конфликте со стажером полиции

14:09 11.11.2019 (обновлено: 17:27 11.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате конфликта стажера полиции и его брата с группой из 15 человек в Тульской области, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
"В УМВД России по Тульской области устанавливают обстоятельства происшествия в Алексинском районе. Как стало известно, в воскресенье произошёл бытовой конфликт с участием стажёра полиции и его брата, с одной стороны, и группой лиц в количестве около 15 человек с другой", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации УМВД, один из участников инцидента несколько раз выстрелил из травматического оружия, ранив брата стажера. "Предположительно, в качестве ответных действий стажёр из зарегистрированного охотничьего ружья произвёл сначала предупредительные выстрелы в воздух, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения", - сообщает полиция.
Руководством УМВД назначена служебная проверка, в ходе которой будут изучены все детали случившегося, а также принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди личного состава. "Стажёр не будет принят на службу в органы внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будет привлечён его поручитель. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - информирует УМВД.
Следственное управление СК РФ по Тульской области сообщает о возбуждении уголовного дело по статье "убийство".
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"По данным следствия, 10 ноября подозреваемый, находясь на территории заброшенной автозаправочной станции, расположенной в 115 метрах от автодороги Железня-Алексин, в ходе произошедшего конфликта с потерпевшим произвел в последнего из имеющегося у него самозарядного гладкоствольного карабина выстрел в область грудной клетки", - сообщает следствие. По его данным, потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.
В ряде федеральных СМИ появилась информация, что погибший - обладатель черного пояса по каратэ Михаил Чернов. Правоохранители данную информацию не комментируют, в администрации муниципального образования город Алексин РИА Новости не смогли подтвердить личность погибшего. На странице "ВКонтакте" Алексинской федерации каратэ киокусинкай сообщается, что Михаил Сергеевич Чернов входит в структуру федерации, имеет "черный пояс 1 дан" и является кандидатом в мастера спорта.
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