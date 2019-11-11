Спасатели рассказали о ходе поисков фрагментов тела убитой аспирантки СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты поисково-спасательной службы Петербурга предположили, что пакеты с фрагментами убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко могли быть унесены течением в Финский залив, передаёт корреспондент РИА Новости с места поисков.
"Сейчас на месте работают 11 человек спасателей. Мы планируем метр за метром обследовать дно Мойки. Но мы не знаем, как плотно были завязаны пакеты с фрагментами тела. Если в них попал воздух, то их могло унести поверхностным течением и ветром вплоть до Финского залива", - сказал представитель поисково-спасательной службы Петербурга.
Он добавил, что поиски с привлечением водолазов идут третий день и будут продолжены.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Суд в понедельник примет решение о мере пресечения подозреваемому.