Спасатели рассказали о ходе поисков фрагментов тела убитой аспирантки СПбГУ

"Сейчас на месте работают 11 человек спасателей. Мы планируем метр за метром обследовать дно Мойки. Но мы не знаем, как плотно были завязаны пакеты с фрагментами тела. Если в них попал воздух, то их могло унести поверхностным течением и ветром вплоть до Финского залива", - сказал представитель поисково-спасательной службы Петербурга.