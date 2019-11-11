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РИА Новости

Родители убитой выпускницы СПбГУ возмутились словами защиты Соколова

13:59 11.11.2019 (обновлено: 14:12 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую, предположительно, убил доцент Олег Соколов, в разговоре с РЕН ТВ раскритиковали заявление его адвокатов о том, что их дочь могла оказывать "психологическое воздействие".
По их словам, 7 ноября, когда произошла трагедия, девушка приехала в Санкт-Петербург только вечером.

"В день убийства Анастасия действительно работала в архивах. Это легко проверить. Поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи вообще, ни о каком. Человек вменяем, убивает, расчленяет тело, прячет его", — сказала мать погибшей Галина Ещенко.

Сейчас родителям предстоит собрать вещи дочери и забрать ее тело.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительной версии следствия, доцент СПбГУ, историй Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.
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В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.
Позже Соколов оформил явку с повинной.
Как сообщил его адвокат Александр Почуев, версия защиты строится на том, что подозреваемый действовал под "сильным фактором", то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта.
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