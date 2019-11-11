Родители убитой выпускницы СПбГУ возмутились словами защиты Соколова

Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов. Архивное фото

Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Родители убитой аспирантки СПбГУ Родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко , которую, предположительно, убил доцент Олег Соколов , в разговоре с РЕН ТВ раскритиковали заявление его адвокатов о том, что их дочь могла оказывать "психологическое воздействие".

По их словам, 7 ноября, когда произошла трагедия, девушка приехала в Санкт-Петербург только вечером.

"В день убийства Анастасия действительно работала в архивах. Это легко проверить. Поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи вообще, ни о каком. Человек вменяем, убивает, расчленяет тело, прячет его", — сказала мать погибшей Галина Ещенко.

Сейчас родителям предстоит собрать вещи дочери и забрать ее тело.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительной версии следствия, доцент СПбГУ, историй Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.

В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.

Позже Соколов оформил явку с повинной.