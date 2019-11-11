Родители убитой выпускницы СПбГУ возмутились словами защиты Соколова

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую, предположительно, убил доцент Олег Соколов, в разговоре с РЕН ТВ раскритиковали заявление его адвокатов о том, что их дочь могла оказывать "психологическое воздействие".
По их словам, 7 ноября, когда произошла трагедия, девушка приехала в Санкт-Петербург только вечером.
"В день убийства Анастасия действительно работала в архивах. Это легко проверить. Поэтому ни о каком воздействии не может быть и речи вообще, ни о каком. Человек вменяем, убивает, расчленяет тело, прячет его", — сказала мать погибшей Галина Ещенко.
Сейчас родителям предстоит собрать вещи дочери и забрать ее тело.
Жестокое убийство выпускницы СПбГУ
По предварительной версии следствия, доцент СПбГУ, историй Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.
В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.
Позже Соколов оформил явку с повинной.
Как сообщил его адвокат Александр Почуев, версия защиты строится на том, что подозреваемый действовал под "сильным фактором", то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта.