Лавров: российские и американские военные поддерживают контакты по Сирии

"На Восточном берегу реки Евфрат сохраняется абсолютно незаконное присутствие США. Мы вместе с Турцией и Ираном работаем над тем, чтобы устранить террористическую угрозу, это требует не только военных действий, но и иных средств, в том числе связанных с международным правосудием, с преследованием террористов по всем линиям закона, и одновременно мы поддерживаем контакты с другими участниками событий, которые в Сирии происходят, имею в виду, в том числе, Соединенные Штаты", - сказал Лавров, выступая с лекцией перед студентами в Ереване.