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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: российские и американские военные поддерживают контакты по Сирии

13:57 11.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Военные РФ и США находятся в постоянном контакте, Москва настаивает на том, что американские военные должны уйти из Сирии "подобру-поздорову", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"На Восточном берегу реки Евфрат сохраняется абсолютно незаконное присутствие США. Мы вместе с Турцией и Ираном работаем над тем, чтобы устранить террористическую угрозу, это требует не только военных действий, но и иных средств, в том числе связанных с международным правосудием, с преследованием террористов по всем линиям закона, и одновременно мы поддерживаем контакты с другими участниками событий, которые в Сирии происходят, имею в виду, в том числе, Соединенные Штаты", - сказал Лавров, выступая с лекцией перед студентами в Ереване.
"Разговор у нас с американцами откровенный, по линии военных регулярные контакты, мы подчеркиваем необходимость для них выполнить свои обещания уйти из Сирии подобру-поздорову, в частности, из незаконно оккупированной зоны на юге вокруг местечка под названием Ат-Танф, которое стало прибежищем экстремистов и радикалов, и на территории которой в ужасных условиях существовал лагерь беженцев Рукбан, который только-только сейчас начинают расселять", - добавил министр.
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