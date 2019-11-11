Эмилия Кларк предложила себя на роль Бонда

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, что готова стать женским воплощением "агента 007", . Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, что готова стать женским воплощением "агента 007", сообщает Independent.

На вопрос издания о том, интересует ли ее эта роль, она ответила: "Да, конечно! Еще бы! Джеймс Бонд — это одна из франшиз, которые всегда будут крутыми".

Дэниел Крейг, который играет знаменитого агента уже 13 лет, завершает свою работу в проекте фильмом "Не время умирать".

"Даже если ты будешь самым безвкусным Бондом в мире, это все равно будет круто", — добавила Кларк.

Другие актрисы ранее говорили, что тоже хотели бы попробовать себя в этой роли. Пока больше всего шансов у Лашаны Линч. Она может стать Бондом уже в фильме "Не время умирать", соавтором сценария к которому выступила Фиби Уоллер-Бридж.