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РИА Новости
Культура

Эмилия Кларк предложила себя на роль Бонда

15:56 11.11.2019
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© Home Box Office, Inc.Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале "Игра престолов"
Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале Игра престолов
© Home Box Office, Inc.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, что готова стать женским воплощением "агента 007", сообщает Independent.
На вопрос издания о том, интересует ли ее эта роль, она ответила: "Да, конечно! Еще бы! Джеймс Бонд — это одна из франшиз, которые всегда будут крутыми".
Дэниел Крейг, который играет знаменитого агента уже 13 лет, завершает свою работу в проекте фильмом "Не время умирать".
"Даже если ты будешь самым безвкусным Бондом в мире, это все равно будет круто", — добавила Кларк.
Другие актрисы ранее говорили, что тоже хотели бы попробовать себя в этой роли. Пока больше всего шансов у Лашаны Линч. Она может стать Бондом уже в фильме "Не время умирать", соавтором сценария к которому выступила Фиби Уоллер-Бридж.
Как пишет издание, Крейг отметил, что Уоллер-Бридж предложили принять участие в написании сценария по его инициативе, поскольку актер стал большим поклонником проектов "Тварь" и "Убивая Еву".
Кадр из фильма 007: Спектр
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СМИ узнали, что в фильме "Не время умирать" Джеймс Бонд может жениться
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КультураКино и сериалыНовости культурыЭмилия КларкДжеймс БондДэниел Крейг
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