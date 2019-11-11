Профессора Дмитрия Пушкаря рекомендовали в академики РАН

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главный уролог Минздрава, член-корреспондент Дмитрий Пушкарь, участвовавший в разработке российского хирургического робота, в понедельник рекомендован в академики Российской академии наук, сообщила РИА Новости академик Лейла Адамян.
"Отделение клинической медицины избрало в действительные члены Пушкаря Дмитрия Юрьевича", — сказала собеседница агентства.
По ее мнению, в отделении "прошли самые технологичные и открытые выборы в РАН". "Ошибок быть не может. Избраны лучшие из лучших", — сказала Адамян.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлавный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга первую операцию на животном
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга первую операцию на животном
Согласно порядку избрания новых членов Академии наук, сначала в тематических отделениях РАН проходит тайное голосование по кандидатурам. Окончательное утверждение кандидатур пройдет 14 ноября тайным голосованием на Общем собрании РАН.
Российский хирургический робот — это, возможно, наиболее важный проект в российской хирургии. Если его создание успешно завершится, он полностью изменит отечественную медицину, ранее рассказал Пушкарь РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОнкологическая операция с применением робота-хирурга "Да Винчи"
Онкологическая операция с применением робота-хирурга "Да Винчи"
Российские врачи и ученые разработали уникального робота: он компактный, подвижный и может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Первым живым существом, прооперированным с помощью этой машины, стала свинка Роза. У животного была миома матки, обзавестись потомством с таким диагнозом Роза не могла. Но после операции, которую провел Пушкарь при помощи робота, это стало возможно.
Врачи рассчитывают, что со временем операции с участием практичных, мобильных и сделанных в России роботов-хирургов можно будет проводить и на людях, поскольку робот делает очень маленькие проколы в теле пациента и такие раны заживут гораздо быстрее, чем при полостных операциях. По словам разработчиков, роботохирургия действительно принесет людям пользу в случае включения уникального российского робота-хирурга в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаведующий кафедрой урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Дмитрий Пушкарь на презентации российского ассистирующего роботохирургического комплекса в МИА "Россия сегодня"
Заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Дмитрий Пушкарь на презентации российского ассистирующего роботохирургического комплекса в МИА "Россия сегодня"