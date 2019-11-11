Профессора Дмитрия Пушкаря рекомендовали в академики РАН

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главный уролог Минздрава, член-корреспондент Главный уролог Минздрава, член-корреспондент Дмитрий Пушкарь , участвовавший в разработке российского хирургического робота, в понедельник рекомендован в академики Российской академии наук , сообщила РИА Новости академик Лейла Адамян.

"Отделение клинической медицины избрало в действительные члены Пушкаря Дмитрия Юрьевича", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, в отделении "прошли самые технологичные и открытые выборы в РАН". "Ошибок быть не может. Избраны лучшие из лучших", — сказала Адамян.

Согласно порядку избрания новых членов Академии наук, сначала в тематических отделениях РАН проходит тайное голосование по кандидатурам. Окончательное утверждение кандидатур пройдет 14 ноября тайным голосованием на Общем собрании РАН.

Российский хирургический робот — это, возможно, наиболее важный проект в российской хирургии. Если его создание успешно завершится, он полностью изменит отечественную медицину, ранее рассказал Пушкарь РИА Новости.

Российские врачи и ученые разработали уникального робота: он компактный, подвижный и может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Первым живым существом, прооперированным с помощью этой машины, стала свинка Роза. У животного была миома матки, обзавестись потомством с таким диагнозом Роза не могла. Но после операции, которую провел Пушкарь при помощи робота, это стало возможно.