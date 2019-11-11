В Подмосковье обезвредили семнадцать боеприпасов времен войны

"В лесном массиве в районе поселка Дорохово были обнаружены 17 боеприпасов времен войны: десять минометных мин калибром 50 и 82 миллиметра, четыре ручных гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда калибром 45 миллиметров и один снаряд калибром 76 миллиметров ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, опасные находки изъяли и обезвредили специалисты взрывотехнического поисково-спасательного отряда №22 ГКУ МО "Мособлпожспас".

Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.