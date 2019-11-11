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РИА Новости

В Подмосковье обезвредили семнадцать боеприпасов времен войны

13:41 11.11.2019 (обновлено: 20:23 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сразу 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе три артиллерийских снаряда, обезвредили в понедельник взрывотехники поисково-спасательного отряда №22 "Мособлпожспаса" в Рузском районе Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В лесном массиве в районе поселка Дорохово были обнаружены 17 боеприпасов времен войны: десять минометных мин калибром 50 и 82 миллиметра, четыре ручных гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда калибром 45 миллиметров и один снаряд калибром 76 миллиметров ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, опасные находки изъяли и обезвредили специалисты взрывотехнического поисково-спасательного отряда №22 ГКУ МО "Мособлпожспас".
Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.
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Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.
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МЧС РФМосковская областьПроисшествия
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