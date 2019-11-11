Мантуров рассказал о подготовке производителей к маркировке лекарств

"По информации, полученной от отечественных производителей, более половины производственных линий, на которых должна быть реализована маркировка лекарственных препаратов средствами идентификации, уже оснащены оборудованием. Наши производители продолжают работу по оснащению остальных производственных линий, чтобы обеспечить внедрение системы маркировки в сроки, установленные законодательством", - добавил глава Минпромторга.