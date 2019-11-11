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РИА Новости

Мантуров рассказал о подготовке производителей к маркировке лекарств

13:28 11.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более половины производственных линий, на которых должна быть запущена маркировка лекарств в России, уже оснащены необходимым оборудованием, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он указал, что маркировка лекарств - масштабный проект, который охватывает более 350 тысяч участников обращения лекарственных средств. "Они сейчас находятся в разной степени готовности к старту маркировки", - сказал министр.
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"По информации, полученной от отечественных производителей, более половины производственных линий, на которых должна быть реализована маркировка лекарственных препаратов средствами идентификации, уже оснащены оборудованием. Наши производители продолжают работу по оснащению остальных производственных линий, чтобы обеспечить внедрение системы маркировки в сроки, установленные законодательством", - добавил глава Минпромторга.
Обязательная маркировка всех лекарств начнется в России с 1 января 2020 года. При этом с 1 октября фармпроизводители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний, а участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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