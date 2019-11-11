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РИА Новости

Эксперт оценил итоги выборов в Испании

13:27 11.11.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛидер крайне правой испанской партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль
Лидер крайне правой испанской партии Вокс Сантьяго Абаскаль
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Лидер крайне правой испанской партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крайне правая партия VOX, вдвое увеличившая свое представительство по итогам досрочных парламентских выборов в Испании, фактически стала их победителем, несмотря на третий результат среди всех, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.
В воскресенье в Испании прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. Выборы выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она фактически сохранила свое прежнее представительство в конгрессе депутатов. По итогам апрельских выборов у нее было 123 мандата, по итогам выборов 10 ноября - 120. Правые укрепили позиции. Народная партия получает 88 мандатов (в предыдущем составе парламента у нее было 66 мандатов). Третье место заняла крайне правая VOX, впервые прошедшая в парламент только по итогам апрельских выборов с 24 мандатами, по итогам воскресных выборов она получает 52 мандата. Левая коалиция Unidas Podemos заняла четвертое место с 26 мандатами.
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"Партия VOX в апреле 2019 года на прошлых выборах получила 24 мандата, сейчас они получили 52. То есть партия приблизительно за полгода более чем вдвое увеличила свое представительство. На самом деле истинным, так сказать, победителем этих выборов является, конечно, VOX", - сказала эксперт РИА Новости.
Она отметила, что резкому подъему популярности этой партии во время избирательной кампании способствовали два события. "Первое - это беспорядки в Каталонии, которые были связаны с вынесением приговора сепаратистам… И второе – это перезахоронение останков Франко из Долины павших на кладбище под Мадридом. Это событие, которое, как считал (и.о. премьера Испании Педро) Санчес, поможет ему выиграть выборы, привело к прямо противоположным результатам. Оно способствовало, конечно, набору популярности VOX", - подчеркнула Черкасова.
Тем не менее, как отметила эксперт, "поскольку партия достаточно одиозная, и левые, и правые попытаются изолировать VOX , не допустить ее вхождение в правительство в каком-либо сочетании".
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"Пока это так, потому что они все-таки считаются достаточно нерукопожатными. Они выступают против мигрантов, а это непопулярно в Испании. Испания всегда очень с большим энтузиазмом относилась к выходцам из стран третьего мира, охотно принимала их у себя, давала им работу и так далее. И вот такая резкая антимиграционная риторика VOX, в общем, играет против этой партии", - заключила она.
Эксперт добавила, что на самом деле ни одна из политических партий не знает, что делать с Каталонией. "VOX занимает самую жесткую позицию, кстати, два депутата от VOX были избраны в Каталонии. Я думаю, что партии все-таки постараются избежать любой коалиции с VOX", - подчеркнула она.
По словам Черкасовой, после выборов у лидера победившей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса есть два пути.
"Один – это обратиться к левым. Это означает обратиться к Unidas Podemos, левой партии, и каталонским националистам. В этом случае при поддержке еще иных мелких партий он может, в принципе, сформировать правительство, но цена такого соглашения будет чрезвычайно высока. Unidas Podemos и на прошлых переговорах требовала министерские портфели, которые позволили бы левым контролировать практически 80% бюджета. Санчес не мог пойти на такие условия, и поэтому эта коалиция не состоялась. Что касается каталонцев, то по известным причинам с ними заключить соглашение еще сложнее, и они будут требовать уступок сепаратистам, что тоже неприемлемо для Санчеса", - высказала мнение эксперт.
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Второй вариант, как отметила Черкасова, который есть у Санчеса – обратиться к правым и добиться того, чтобы правая Народная партия и либеральные "Граждане" воздержались при голосовании. В этом случае, по ее словам, он сможет сформировать правительство, но этому препятствуют глубокие идеологические разногласия с правыми и очень плохие личные отношения между лидерами.
"Поэтому в любом случае ему предстоит очень непростой раунд переговоров, которые неизвестно чем закончатся", - заключила эксперт.
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"Граждане"Педро СанчесPodemosИспанияВ мире
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