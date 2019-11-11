В Совфеде отметили важность особого правового статуса для судей

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Распространение на судей особого правового статуса, предусматривающего дополнительные гарантии, связанные с обеспечением независимости и безопасности их работы, приобретает особое значение в связи со случаями оказания давления, в том числе преступными методами, на судейский корпус, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Мировая практика по вопросу обеспечения независимости судей исходит из того, что им должен предоставляться иммунитет от привлечения к юридической ответственности за действия, совершенные при осуществлении своей деятельности. Существенным в данном контексте является также предоставление указанным лицам иммунитета от ареста и содержания под стражей, которые могут помешать работе суда. В этой связи не могут не вызывать обеспокоенности случаи давления на судейский корпус, осуществляемые в том числе посредством совершения тяжких преступлений в отношении судей", - сказал Клишас журналистам.
Он напомнил, в частности, резонансный случай убийства в 2010 году судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, совершенного участниками националистической организации.
"Внимание общественности к деятельности судов и судейскому корпусу не всегда имеет положительный эффект, бывают случаи, когда требуется принятие специальных дополнительных мер по обеспечению безопасности судебного процесса и судей", - отметил председатель комитета СФ.
Так, по словам сенатора, в течение 2019 года 16 судей находились под государственной защитой. В 2018 году было организовано привлечение группы быстрого реагирования судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов к обеспечению безопасности 733 судебных заседаний, имеющих социально-значимый резонанс, а в 2019 году такие группы привлекались к обеспечению безопасности уже в 948 случаях.
"В этой связи особое значение приобретает распространение на носителей судебной власти - судей – особого правового статуса, предусматривающего дополнительные правовые гарантии, связанные как с предоставлением надлежащего уровня материального обеспечения, так и с обеспечением независимости и безопасности судей. Их деятельность, от которой во многом зависит реализация и защита прав и свобод граждан, должна быть сопряжена с созданием со стороны государства необходимой материальной и правовой базы", - заявил Клишас.