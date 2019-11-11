В Совфеде отметили важность особого правового статуса для судей

"Мировая практика по вопросу обеспечения независимости судей исходит из того, что им должен предоставляться иммунитет от привлечения к юридической ответственности за действия, совершенные при осуществлении своей деятельности. Существенным в данном контексте является также предоставление указанным лицам иммунитета от ареста и содержания под стражей, которые могут помешать работе суда. В этой связи не могут не вызывать обеспокоенности случаи давления на судейский корпус, осуществляемые в том числе посредством совершения тяжких преступлений в отношении судей", - сказал Клишас журналистам.