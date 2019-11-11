Минпромторг не видит рисков дефицита или роста цен на маркируемые товары

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит рисков дефицита продукции или роста цен на нее в результате экспериментов по цифровой маркировке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Минпромторг РФ не видит рисков дефицита продукции или роста цен на нее в результате экспериментов по цифровой маркировке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров

"Мы не видим рисков для товарных групп, участвующих в запущенных добровольных экспериментах по маркировке", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он указал, что на площадке Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на постоянной основе проводятся заседания проектно-экспертных групп, на которых с участниками рынка прорабатываются основные вопросы маркировки товаров, возможности системы маркировки, предложения компаний.

"Если говорить о расходах на маркировку, то для среднего и малого бизнеса существуют решения, позволяющие минимизировать затраты на внедрение системы. Все эти решения также обсуждаются с бизнесом", - добавил глава Минпромторга.