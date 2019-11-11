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РИА Новости

Минпромторг не видит рисков дефицита или роста цен на маркируемые товары

13:04 11.11.2019 (обновлено: 13:12 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит рисков дефицита продукции или роста цен на нее в результате экспериментов по цифровой маркировке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы не видим рисков для товарных групп, участвующих в запущенных добровольных экспериментах по маркировке", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.
Он указал, что на площадке Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на постоянной основе проводятся заседания проектно-экспертных групп, на которых с участниками рынка прорабатываются основные вопросы маркировки товаров, возможности системы маркировки, предложения компаний.
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"Если говорить о расходах на маркировку, то для среднего и малого бизнеса существуют решения, позволяющие минимизировать затраты на внедрение системы. Все эти решения также обсуждаются с бизнесом", - добавил глава Минпромторга.
Для снижения доли нелегальной продукции в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта 2019 года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви. В декабре начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное белье.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФМоскваРоссияТехнологииЭкономика
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