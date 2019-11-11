На Кубани ликвидировали два очага возгорания в лесу

КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Пожарные на Кубани ликвидировали два очага возгорания в горно-лесистой местности Северского района, еще пять очагов локализованы, но остаются активными, сообщает пресс-служба ГУ Пожарные на Кубани ликвидировали два очага возгорания в горно-лесистой местности Северского района, еще пять очагов локализованы, но остаются активными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, разворачивании там оперативного штаба и применении авиации. Сообщалось об организации местными властями круглосуточного мониторинга. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.

"По состоянию на 10.00 мск в Северском районе два очага возгорания удалось полностью ликвидировать, активными остаются 5 очагов возгорания, все они локализованы. К ликвидации пожаров привлечена группировка РСЧС в составе 506 человек, 64 единиц техники… За период 9-10 ноября авиацией МЧС России было организовано 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн. Все очаги возгораний находятся под контролем", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.