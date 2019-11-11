Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T20:38Z
https://ria.ru/20191111/1560802169.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/76/1557177606_0:14:1119:643_1036x0_80_0_0_a7a0aa1cbacfbe29793048a2b41169d9.jpg
РИА Новости

На Кубани ликвидировали два очага возгорания в лесу

12:38 11.11.2019 (обновлено: 20:38 11.11.2019)
86
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Пожарные на Кубани ликвидировали два очага возгорания в горно-лесистой местности Северского района, еще пять очагов локализованы, но остаются активными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, разворачивании там оперативного штаба и применении авиации. Сообщалось об организации местными властями круглосуточного мониторинга. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.
"По состоянию на 10.00 мск в Северском районе два очага возгорания удалось полностью ликвидировать, активными остаются 5 очагов возгорания, все они локализованы. К ликвидации пожаров привлечена группировка РСЧС в составе 506 человек, 64 единиц техники… За период 9-10 ноября авиацией МЧС России было организовано 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн. Все очаги возгораний находятся под контролем", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в готовности к реагированию находится аэромобильная группировка ГУМЧС численностью 100 человек, 22 единицы техники, специалисты надзорной деятельности мониторят обстановку, патрульные группы продолжают обследование очагов для установления предварительной причины пожара.
Ликвидация лесных пожаров
10 ноября, 20:31РИА Новости
В Краснодарском крае локализовали три очага лесных пожаров
201000
Обсудить 0
МЧС РФКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
МЧС России
Жители Астраханской области пожаловались на запах гари в воздухе
Ликвидация природного пожара в Оренбургской области. 21 июля 2019
На юге России привлекли вертолет Ми-8 для тушения природных пожаров
Подтопление частного сектора на улице Второй Проходной во Владивостоке
Во Владивостоке сняли введенный после паводка режим ЧС
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
В Дагестане потушили пожар в сельской школе
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин призвал обеспечить прозрачность закупок техники и оборудования
Международный аэропорт Перми
В аэропорту Перми задержали пять рейсов из-за ледяного дождя
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
В Госдуме прокомментировали кризис в Боливии
Сотрудник ДПС
В Москве восстановили движение на Ленинском проспекте после ДТП
Главный научный сотрудник ИГАБМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Петр Николаевич Колосов
Ученые исследуют древнейшие водные грибы, найденные на территории Якутии
Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
Эксперт: аэропорт Симферополя сохранит пассажиропоток после запуска поездов
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Дагестане произошел пожар в сельской школе
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Пожар в сельской школе в Дагестане мог произойти из-за неисправной проводки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве затруднено движение на Ленинском проспекте из-за ДТП
Ликвидация лесных пожаров
В Краснодарском крае локализовали три очага лесных пожаров
Молодые люди на Красной площади в Москве
В Москве первая декада ноября стала одной из самых теплых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
Лента новостейМолния