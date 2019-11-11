Мантуров заявил, что каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Недолив топлива в 2019 году был обнаружен почти в 20% случаев по итогам проверок АЗС в России, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Недолив топлива в 2019 году был обнаружен почти в 20% случаев по итогам проверок АЗС в России, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

"Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев", - рассказал Мантуров.

По его словам, для снижения показателя в настоящее время реализуется ряд мер. В частности, был разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив: 1% суммы выручки нарушителя от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тысяч рублей.

"За повторное нарушение - уже 3% от годовой выручки, но не менее 2 миллионов рублей. В сентябре 2018 года этот законопроект был рассмотрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, потом прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с ведомствами и был внесен в правительство", - добавил министр.

Он отметил, что так как в настоящее время формируется новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), новый подход к наказанию за недолив планируется интегрировать в свежую версию Кодекса. Ведется работа и над обновлением национальных стандартов.