В петербургском "Манеже" пройдет выставка "Дейнека/Самохвалов"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Выставка "Дейнека/Самохвалов" пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения Александра Дейнеки. Посетители смогут увидеть около 300 работ из 37 музеев и десяти частных собраний: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, фотографии.

Зал будет разделен на шесть основных разделов: война, мир, труд, спорт, герои и дети.

Дейнека и Самохвалов входили в близкие по духу художественные объединения — ОСТ и "Круг художников", а в начале 1920-х годов работали над похожими темами. И тот, и другой писали красноармейцев, физкультурниц, шахтеров и метростроевцев.

"Один был связан с разухабистой Москвой, а другой — со строгим Ленинградом <...>Дейнека стремился к плакатной выразительности, Самохвалов предпочитал сдержанность, метафизическую неопределенность", — приводит пресс-служба слова куратора выставки, руководителя секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Семёна Михайловского.

Дополнительной программой к экспозиции станут лекции, посвященные культуре 1930-50-х годов.

Выставка пройдет в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Она откроется для широкой публики 18 ноября, но у зарегистрированных участников форума будет возможность посетить ее первыми — с 14 по 16 ноября.