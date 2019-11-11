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РИА Новости

Операторы связи опровергли сообщения о планах по увеличению стоимости услуг

12:06 11.11.2019 (обновлено: 13:23 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина с мобильным телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Большинство российских операторов не планируют повышать стоимость услуг связи в следующем году, сообщили РИА Новости представители компаний.
Газета "Известия" ранее в понедельник со ссылкой на аналитиков написала, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. Среди причин указывались компенсация потери доходов операторами из-за отмены внутреннего роуминга в этом году, а также расходы, связанные с исполнением так называемого пакета Яровой, и рост курса доллара.
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В пресс-службе МТС сообщили, что компания намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. "Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет", — добавил собеседник агентства.
Представитель Tele2 также опроверг данное сообщение. "Пока таких планов нет", — сказал он.
Представитель компании "Вымпелком" сообщил, что компания будет следить за изменением рыночной ситуации, однако повышать стоимость услуг в 2020 году пока не планирует. "На данный момент не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации. "Билайн" на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для наших клиентов, отказавшись от повышения цен в любом формате", — указал он.
В пресс-службе "Мегафона" воздержались от комментариев.
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