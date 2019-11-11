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РИА Новости

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году

03:19 11.11.2019 (обновлено: 07:27 11.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил МордасовРазговор по мобильному телефону
Разговор по мобильному телефону
© РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотовая связь в России может подорожать на 10-25 процентов в 2020 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.
Отмечается, что операторы намерены повысить цены на свои услуги для компенсации потери доходов в связи с отменой роуминга в этом году. Среди других причин подорожания называются расходы, связанные с реализацией требований так называемого "пакета Яровой", и курс доллара, за который приобретается все оборудование для строительства и модернизации сетей.
Представители Tele2 в комментарии изданию сообщили, что пока у компании нет намерения повысить тарифы. В "ВымпелКоме" в свою очередь также заявили об отсутствии планов о повышении цен, однако добавили, что будут следить за ситуацией на рынке.
По информации газеты, большинство россиян уже сейчас чувствуют рост расходов на сотовую связь. Так, по мнению 74 процентов опрошенных абонентов, с начала года их траты увеличились на десять процентов и более.
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РоссияТехнологииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Я не аналитик и не СМИ, но прогнозирую рост цен на всё в новом году. Это неизбежный спутник роста экономики и благосостояния россиян.
11 ноября, 04:09
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
562201305
Вот только сказки про курс доллара не надо рассказывать , дивиденды себе любимы увеличить собрались это более правдоподобно. "Доходы от услуг связи в России за прошлый год увеличились на 3,5%, до 1,806 трлн руб" по данным газеты "Коммерсант"
11 ноября, 03:29
Vlad Unfamiliar
6700202
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