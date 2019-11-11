Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотовая связь в России может подорожать на 10-25 процентов в 2020 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.
Отмечается, что операторы намерены повысить цены на свои услуги для компенсации потери доходов в связи с отменой роуминга в этом году. Среди других причин подорожания называются расходы, связанные с реализацией требований так называемого "пакета Яровой", и курс доллара, за который приобретается все оборудование для строительства и модернизации сетей.
Представители Tele2 в комментарии изданию сообщили, что пока у компании нет намерения повысить тарифы. В "ВымпелКоме" в свою очередь также заявили об отсутствии планов о повышении цен, однако добавили, что будут следить за ситуацией на рынке.
По информации газеты, большинство россиян уже сейчас чувствуют рост расходов на сотовую связь. Так, по мнению 74 процентов опрошенных абонентов, с начала года их траты увеличились на десять процентов и более.
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