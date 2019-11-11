Глава МИД Германии прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

"Много говорил в последние дни об этом с коллегами, есть большая озабоченность в связи с этим... Я согласен с французским президентом в том, что мы в Европе должны задуматься о том, чтобы делать больше для собственной безопасности. Но мы хотим делать это не вопреки НАТО, а вместе с НАТО. НАТО должна быть привлечена к этим размышлениям", - заявил Маас.