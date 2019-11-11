Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T11:38Z
https://ria.ru/20191111/1560797420.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1036x0_80_0_0_7a1ede0ca43b3f44b020eb7ccede9018.jpg
РИА Новости

Глава МИД Германии прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

11:38 11.11.2019
2811
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО вызвали беспокойство у европейцев, Североатлантический альянс должен по-прежнему оставаться участником европейской безопасности, заявил журналистам по прибытии на внешнеполитический совет ЕС глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
"Много говорил в последние дни об этом с коллегами, есть большая озабоченность в связи с этим... Я согласен с французским президентом в том, что мы в Европе должны задуматься о том, чтобы делать больше для собственной безопасности. Но мы хотим делать это не вопреки НАТО, а вместе с НАТО. НАТО должна быть привлечена к этим размышлениям", - заявил Маас.
Он добавил, что европейская безопасность - это "общий путь, а не путь для одиночек".
Президент Франции Эммануэль Макрон
8 ноября, 22:10РИА Новости
Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
31611216
Обсудить 0
Эммануэль МакронХайко МаасМИД ГерманииНАТОГерманияВ мире
Рекомендуем
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге
Алексей Бурков
Посольство России сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке
Турецкая военная техника
Турция приступила к депортации боевиков ИГ*
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Полиция Ла-Паса заявила, что не справляется с усиливающимися беспорядками
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
Лидер крайне правой испанской партии Вокс Сантьяго Абаскаль
Эксперт оценил итоги выборов в Испании
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Лента новостейМолния