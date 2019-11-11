Глава МИД Германии прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО вызвали беспокойство у европейцев, Североатлантический альянс должен по-прежнему оставаться участником европейской безопасности, заявил журналистам по прибытии на внешнеполитический совет ЕС глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
"Много говорил в последние дни об этом с коллегами, есть большая озабоченность в связи с этим... Я согласен с французским президентом в том, что мы в Европе должны задуматься о том, чтобы делать больше для собственной безопасности. Но мы хотим делать это не вопреки НАТО, а вместе с НАТО. НАТО должна быть привлечена к этим размышлениям", - заявил Маас.
Он добавил, что европейская безопасность - это "общий путь, а не путь для одиночек".