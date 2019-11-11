После массового отравления на Кубани из больницы выписали 13 школьников

КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцать школьников из почти полусотни госпитализированных на выходных после отравления в Тринадцать школьников из почти полусотни госпитализированных на выходных после отравления в Кропоткине выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю

Ранее региональный минздрав сообщал, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать из нескольких учебных заведений дети с жалобами и "кишечными явлениями". По последним данным минздрава, госпитализированы 57 школьников. Состояние всех детей оценивалось как удовлетворительное и средней тяжести. По данным управления Роспотребнадзора и региональной прокуратуры, дети поступили из шести школ Кропоткина.

"Тринадцать детей выписали", - рассказали в СУСК по Краснодарскому краю, добавив, что, по их сведениям, в больнице остаются 39 школьников.