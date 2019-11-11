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РИА Новости

После массового отравления на Кубани из больницы выписали 13 школьников

11:12 11.11.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцать школьников из почти полусотни госпитализированных на выходных после отравления в Кропоткине выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее региональный минздрав сообщал, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать из нескольких учебных заведений дети с жалобами и "кишечными явлениями". По последним данным минздрава, госпитализированы 57 школьников. Состояние всех детей оценивалось как удовлетворительное и средней тяжести. По данным управления Роспотребнадзора и региональной прокуратуры, дети поступили из шести школ Кропоткина.
"Тринадцать детей выписали", - рассказали в СУСК по Краснодарскому краю, добавив, что, по их сведениям, в больнице остаются 39 школьников.
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В воскресенье следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Прокуратура Краснодарского края объявила о начале своей проверки, отметив, что с целью установления причин заболевания детей управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
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КубаньРоспотребнадзорКраснодарский крайКропоткинПроисшествия
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