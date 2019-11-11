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РИА Новости
Школа волонтера

Россия и Казахстан учредили Волонтерский совет

11:10 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидРоссия и Казахстан учредили Волонтерский совет
Россия и Казахстан учредили Волонтерский совет
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Соглашение о создании Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций России и Казахстана было подписано по итогу рабочих дискуссий на площадке Форума молодежных лидеров России и Казахстана, который прошел с 5-8 ноября в Омске, говорится в сообщении на сайте Добровольцы России.
Основной задачей Совета станет координация деятельности сторон для развития волонтерского движения в странах и усиления межстрановой кооперации в области добровольчества, развитие корпоративного волонтерства и реализация инициатив в области достижения Целей устойчивого развития. Соглашение подписали Артем Метелев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, и Татьяна Миронюк, исполнительный директор Национальной волонтерской сети Республики Казахстан.
Ассоциация волонтерских центров системно сотрудничает с Республикой Казахстан в лице ключевого партнера - Национальной волонтерской сети с 2017 года в рамках международной программы "Волонтеры мира". Программа ориентирована на обмен опытом в области развития добровольчества с коллегами из разных стран: от авторов перспективных проектов до представителей крупных организаций и органов исполнительной власти. На сегодняшний день сотрудничество с Республикой Казахстан реализуется по нескольким направлениям: проведение совместных добровольческих проектов, обеспечение участия делегаций в тематических мероприятиях сторон и др.
В 2019 года делегации Республики Казахстан приняли участие в Международном форуме добровольцев-наставников ("серебряных" волонтеров), Международном форуме волонтеров-медиков, а также примут участие в Международном форуме добровольцев, который состоится 2-5 декабря в г.Сочи. Отдельное внимание было уделено координации усилий по подготовке Года добровольца в 2020 году в Республике Казахстан, также планируется реализовать ряд флагманских проектов международной программы "Волонтеры мира".
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Школа волонтераРоссияКазахстан
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