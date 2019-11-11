Поликлиники Ивановской области перейдут на формат "бережливых" к 2024 году

Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве

ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости. Проект "Бережливая поликлиника" к 2024 году планируется реализовать во всех поликлиниках Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В настоящее время проект "Бережливая поликлиника" успешно реализуется в 25 медучреждениях региона. В пяти учреждениях работу по проекту ведет госкорпорация " Росатом ", предложившая этот формат", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в учреждениях в рамках проекта создана удобная система записи. В поликлиниках используется медицинская информационная система, благодаря которой врач-терапевт может не только назначить пациенту все необходимые виды обследования, но и записать его на прием к узким специалистам со своего рабочего компьютера.

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин отметил, что проект "Бережливая поликлиника" позволяет оптимизировать процессы и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы медучреждений.