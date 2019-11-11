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РИА Новости
Ивановская область

Поликлиники Ивановской области перейдут на формат "бережливых" к 2024 году

10:15 11.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
 Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости. Проект "Бережливая поликлиника" к 2024 году планируется реализовать во всех поликлиниках Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В настоящее время проект "Бережливая поликлиника" успешно реализуется в 25 медучреждениях региона. В пяти учреждениях работу по проекту ведет госкорпорация "Росатом", предложившая этот формат", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в учреждениях в рамках проекта создана удобная система записи. В поликлиниках используется медицинская информационная система, благодаря которой врач-терапевт может не только назначить пациенту все необходимые виды обследования, но и записать его на прием к узким специалистам со своего рабочего компьютера.
Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин отметил, что проект "Бережливая поликлиника" позволяет оптимизировать процессы и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы медучреждений.
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"Первые пять пилотных поликлиник, реализующих проект Ростатома, станут платформой для внедрения таких решений, на их базе мы будем в дальнейшем обучать новым методам работы руководителей других медучреждений. При этом параллельно мы решаем вопросы кадрового обеспечения медицинских учреждений и укрепления материально-технической базы, закупки нового оборудования. Также в регионе разрабатывается программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой эту систему ждут позитивные перемены", – процитировали в пресс-службе Артура Фокина.
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Ивановская областьЗдоровье - Общество
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