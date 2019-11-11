В "Калашникове" рассказали о преимуществах АК-12 перед предшественниками

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Показатели точности и кучности стрельбы у автоматов нового поколения АК-12 на 20% выше, чем у предыдущих версий АК, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Накануне, 10 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
"Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута", - сказал Уржумцев.
Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первая партия была отгружена военному ведомству в рамках гособорнзаказа. Позднее генеральный директор концерна Владимир Дмитриев сообщил, что "Калашников" разработал и создал гражданскую версию АК-12, которая называется АК TR3.