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РИА Новости
Новое оружие России

В "Калашникове" рассказали о преимуществах АК-12 перед предшественниками

10:06 11.11.2019 (обновлено: 10:08 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ПаньшинГражданская версия АК-12
Гражданская версия АК-12
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Гражданская версия АК-12. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Показатели точности и кучности стрельбы у автоматов нового поколения АК-12 на 20% выше, чем у предыдущих версий АК, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Накануне, 10 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
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"Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута", - сказал Уржумцев.
Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первая партия была отгружена военному ведомству в рамках гособорнзаказа. Позднее генеральный директор концерна Владимир Дмитриев сообщил, что "Калашников" разработал и создал гражданскую версию АК-12, которая называется АК TR3.
Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>
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Новое оружие РоссииСергей УржумцевКалашников (концерн)АК-12Михаил КалашниковРоссияБезопасность
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