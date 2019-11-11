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РИА Новости

Сергей Уржумцев: схема АК востребована и не достигла пика совершенства

10:00 11.11.2019 (обновлено: 10:16 11.11.2019)
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© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев
Главный конструктор концерна Калашников Сергей Уржумцев
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Накануне, 10 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Созданный им автомат АК до сих пор является брендом номер один в оружейном мире и используется в армиях многих государств. Конструкция этого оружия настолько проста , но в то же время гениальна, что при создании новых автоматов до сих пор пользуются наработками, которые оставил Михаил Тимофеевич. Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал об опыте общения с великим оружейником, об истории создания автомата Калашникова, о новых и перспективных разработках концерна, а также о трендах, которые существуют в оружейном мире в настоящее время.
– Сергей Владимирович, вчера концерн и вся страна отметили 100-летие Михаила Тимофеевича Калашникова. На какие его идеи вы опираетесь до сих пор при разработке стрелкового оружия?
– Конечно, основной задел, оставленный Михаилом Тимофеевичем, реализован в его легендарном автомате АК. Автомат прошел долгий и трудный путь развития. Со времени принятия его на вооружение в 1949 году прошло уже 70 лет, но технические решения, заложенные в конструкцию, до сих пор активно развиваются и не теряют актуальности.
С учетом того, что АК сегодня активно производятся не только в России, но и во многих странах мира, его можно назвать, пожалуй, одним из самых распространенных видов стрелкового оружия. Автомат постоянно модернизируется, предлагаются новые версии исполнения, ориентированные под конкретных заказчиков и условий применения. Схема оружия, выбранная Михаилом Тимофеевичем, отличается высокой степенью оптимизации, характерными принципами которой являются эффективность применения, простота и безупречная надежность. Именно поэтому задел, созданный им в рамках работы над АК, используется до сих пор.
Михаил Калашников с автоматом АК-47
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Калашников: печать мастера. Разработки знаменитого оружейника
Те проекты, которые сегодня ведет концерн "Калашников", в частности, комплект модернизации АК, автоматы новой, двухсотой, серии, автоматы следующего поколения – АК-12 и АК-15, говорят о том, что в современных условиях компоновочная схема АК востребована и не достигла пика совершенства.
– Получается, что Михаил Тимофеевич создал образец, модернизационный потенциал которого до сих пор не исчерпан?
– Совершенно верно. Более того, после создания автомата АК-12 мы смотрим, что мы можем еще предложить нашим потенциальным потребителям с точки зрения улучшения эксплуатационных, эргономических и технических характеристик этого оружия.
– Не так давно на вашем ресурсе Калашников Media вышло несколько видеороликов, на которых был проведен краш-тест АК-12 и АК-74. Эти видео показали, что вы идете в правильном направлении, так как автомат нового поколения оказался надежнее своего предшественника. Каким вы видите дальнейшее развитие автоматов Калашникова?
– Несмотря на то, что к настоящему времени создано значительное количество компоновочных решений автоматов, остаются только две основные компоновки, которые удовлетворяют требованиям военных многих стран мира. Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное – это производные от них решения. Говорить сейчас о том, что мы создаем что-то новое, наверное, можно, но подтвердить повышение эффективности оружия относительно существующих решений достаточно сложно. Если вспомнить историю автомата Калашникова, то последняя его версия была принята на вооружение в начале 90-х годов, это так называемые автоматы АК-74М и АК сотой серии. Прошло более четверти века, прежде чем мы приступили к выпуску новой модификации. То есть чтобы выпустить новый продукт, мы должны доказать, что он по эффективности существенно превосходит своего предшественника. Запрос на обновление АК пришел от армии в 2011-2012 годах, когда в войска стали поступать новые оптико-электронные приборы прицеливания и прочее дополнительное оборудование, которое позволяло повысить боевую эффективность оружия. Наряду с разработкой нового автомата, Минобороны поставило нам задачу разработать комплект модернизации ранее выпущенных автоматов. Эта работа была завершена концерном в 2015 году, и начиная с 2015 года первые комплекты начали поступать в войска.
Скриншот видео разрушительного теста для автомата Калашникова нового поколения — АК-12
22 октября, 17:44РИА Новости
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
– Зачем тогда новый автомат создавать?
– Проблема в том, что если к существующему автомату прибавлять новые элементы, то его вес, что логично, не уменьшается, а только увеличивается. Это как раз произошло с АК-74М – после обвеса его масса выросла примерно на 800 граммов. Это очень существенно. Несмотря на это, тема модернизации не была брошена. В результате проведенных исследований была разработана двухсотая серия АК, где дополнительные элементы устанавливались уже не при помощи переходников, а были сразу встроены в конструкцию. Но вес АК двухсотой серии все равно превышал требования на 200-250 граммов. Именно поэтому одной из задач при разработке АК-12 было снижение массы автомата с уже встроенным обвесом. Но нужно понимать, что снижение веса автомата зачастую влечет за собой понижение надежности и прочности конструкции.
– А как же использование современных материалов?
– Можно, конечно, было использовать титановые сплавы, но тогда этот автомат стал бы "золотым" и как общевойсковое оружие вряд ли бы подошел. Поэтому решения, которые были реализованы в проекте АК-12, позволили, не изменяя вес конструкции и не ухудшая показателей прочности и надежности, добавить дополнительные опции.
– Что еще, помимо веса, в АК-12 лучше?
– Второй задачей, которую перед нами поставили военные, стало улучшение точности и кучности стрельбы. Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута.
– Давайте все же вернемся к Михаилу Тимофеевичу. Удалось ли вам пообщаться с ним и почерпнуть что-то новое для себя?
– В силу большой разницы в возрасте мне не удалось поработать с Михаилом Тимофеевичем, но когда я был еще студентом, на первых курсах к нам приходили ведущие оружейники, конструкторы и делились своим опытом. В общем-то, с Михаилом Тимофеевичем я впервые воочию познакомился именно в рамках таких занятий. Он много рассказывал об удачах и неудачах, которые его постигали, много говорил об особенностях его проектирования, о своем видении развития стрелкового оружия. Говорил, что много ездил по стране, общался с солдатами, которые использовали его оружие, и, собирая обратную связь, он сразу же вносил эти изменения в конструкцию. Позднее, когда я стал работать на различных конструкторских должностях, мне удавалось побывать в КБ, где он трудился, мы всегда тепло приветствовали друг друга и могли обменяться некоторыми соображениями.
– Что вы можете сказать о нем, как о человеке?
– Он был очень достойным человеком, всегда был готов поделиться своим опытом, рассказать о своем видении тех или иных конструкторских решений. Он, будучи уже в преклонном возрасте, не позволял себе не работать, жил в коллективе и постоянно трудился во благо Отечества. Несмотря на то, что Михаил Тимофеевич был очень известным конструктором, знал многих представителей власти, общался с ними, участвовал в совещаниях на высшем уровне, он всегда оставался человеком с большой буквы, открытым и отзывчивым.
– Есть ли какие-то его архивные записи, к которым вы обращаетесь при создании оружия?
– В мире известны многие разработки Калашникова, которые пошли в серию. Это и автоматы, и пулеметы, и так далее. Но есть огромный архив разработок, которые были созданы Михаилом Тимофеевичем не в рамках каких-то конкурсов, а, что называется, для души. Такие образцы находятся в музее КБ, и это тот самый задел, знакомясь с которым молодое поколение конструкторов вдохновляется на свои идеи.
– При создании модернизированных автоматов и оружия нового поколения в любом случае подробно изучались предшественники. Были ли для вас какие-то открытия при изучении архивов и конструкторской документации на автоматы прошлых лет?
– Безусловно, такие элементы были. В частности, за счет решений, которые были заложены в АК-74, удалось путем их доработки снизить вес автомата АК-12.
Автомат Калашникова
7 октября, 10:48РИА Новости
Эксперт объяснил успех автомата Калашникова в мире
– В 2015 году по линии стрелкового оружия вы выделяли два проекта – комплект модернизации АК и модернизированную СВД, в 2016 – уже 10 проектов. В последующие годы "Калашников" стал и вовсе задавать тренды в области создания новых образцов оружия. Какие планы на 2019 и 2020 годы? О каких новых разработках можете рассказать?
– В 2015-2017 годах отчасти мы нарабатывали задел, который мог бы быть интересен различным силовым структурам. Участвуя в экспертных советах при этих ведомствах, мы предложили заказчикам набор продуктов и решений, которые были бы интересны с точки зрения их видения решаемых задач. Начиная с 2017 года были поставлены ОКР по тактико-техническим заданиям этих силовых структур, над которыми мы сейчас работаем. В ближайшие два года этот объем работ должен быть завершен, и мы сможем приступить к запуску в серию и поставке этих образцов заказчикам.
Что хотел бы выделить. В первую очередь – снайперское оружие тактического плана. Это винтовка Чукавина. Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных. Понятно, что мир изменился, задачи изменились, и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить. Поэтому проект СВЧ призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях. Кстати, Евгению Федоровичу Драгунову в следующем году 20 февраля исполняется также сто лет.
Следующее направление – это короткоствольное оружие. Здесь мы представляем пистолет Лебедева (ПЛ) в полноразмерной и компактной версиях. Есть отдельная тема по персональному оружию самообороны – так называемый проект "Малыш". Это малогабаритные автоматы. Сейчас они разрабатываются в двух калибрах: 5,45 и 9 миллиметров. Вес "малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.
– Относятся ли к "малышам" автоматы АК-15К и АК-12К?
– Не совсем. Во всех линейках АК существуют автоматы с укороченным стволом. Есть определенный сегмент заказчиков, которым интересны автоматы в таком форм-факторе, но их не так много. Мы показываем, что на базе АК-12/15 мы можем сделать оружие с укороченным стволом, но пока это просто концепт с минимальной отработкой конструкторской документации. Что касается основной версии этих автоматов, то они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62х51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО. Дело в том, что наш основной конкурент – винтовочная схема типа AR – в странах с очень жарким климатом ведет себя не стабильно. После отстрела 3-4 магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция не остынет. Автоматы АК лишены такого недостатка.
Автомат Калашникова (АК)
20 февраля 2016, 12:17РИА Новости
Легендарный КалашниковГордость российских оружейников - автомат, сконструированный в 1947 году Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Ria.ru предлагает пользователям ознакомиться с характеристиками самого распространенного в мире стрелкового оружия.
– Не так давно якобы АК-12 "засветился" на военнослужащих Катара во время парада. Что это было?
– Мы сами были весьма удивлены. Это не АК-12/15, а некие реплики, которые были сделаны с картинки. К тому времени автомат был только на опытной войсковой эксплуатации и никак не мог попасть ни в какую другую страну.
– Контракт с военным ведомством на поставку АК-12 рассчитан на три года?
– Да, но мы планируем с учетом той скорости, с которой производятся эти автоматы, завершить исполнение этого контракта уже в следующем году.
– Еще один интересный проект – это ПЛ-15К. Получит ли его армия России?
– Про поставку этого пистолета в войска сложно говорить, так как у армии специфические задачи. ПЛ-15К подходит больше для полицейских подразделений. Именно для них мы и разрабатываем это оружие.
– На какой стадии работы по АК-308?
– Мы изначально не планировали приступать к производству данного автомата, так как этот проект был ориентирован под локализацию на территории инозаказчика. Есть потенциальный интерес, сейчас находимся на стадии переговоров. В комплекс, который мы разрабатываем, входит не только автомат, но и патрон повышенного бронепробития. В этом году мы должны все циклы испытаний завершить и со следующего года уже начать передавать коммерческие предложения нашим заказчикам
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Сергей УржумцевРоссияИнтервью - Авторы
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