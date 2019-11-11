В Дагестане произошел пожар в сельской школе

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Школа горит в дагестанском селе Тлогоб в Школа горит в дагестанском селе Тлогоб в Гунибском районе , пожар тушат около 100 человек из местного населения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"От диспетчера ЕДДС Гунибского района поступила информация о пожаре в школе начальных классов населенном пункте Тлогоб Гунибского района. К месту направлены четыре отделения пожарно-спасательных подразделений", - говорится в релизе.

По данным ведомства, горит кровля и 3 помещения. Площадь пожара не уточняется.

"Пожар тушит 100 человек из числа местного населения. Здание одноэтажное на 131 человек. Школа находится в списке ветхих", - говорится в сообщении.