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РИА Новости

В Дагестане произошел пожар в сельской школе

09:39 11.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Школа горит в дагестанском селе Тлогоб в Гунибском районе, пожар тушат около 100 человек из местного населения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"От диспетчера ЕДДС Гунибского района поступила информация о пожаре в школе начальных классов населенном пункте Тлогоб Гунибского района. К месту направлены четыре отделения пожарно-спасательных подразделений", - говорится в релизе.
По данным ведомства, горит кровля и 3 помещения. Площадь пожара не уточняется.
Здание русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина в Сухуме, где произошло возгорание. 2 мая 2019
4 ноября, 09:04РИА Новости
В Сухуме после пожара открылась русская школа
"Пожар тушит 100 человек из числа местного населения. Здание одноэтажное на 131 человек. Школа находится в списке ветхих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в школе обучались 28 детей и работали четыре учителя.
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МЧС РФГунибский районДагестанПроисшествия
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