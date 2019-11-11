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РИА Новости

Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге

09:23 11.11.2019
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© REUTERS / Ammar AwadПолицейский во время акции протеста в Гонконге
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Ammar Awad
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Полиция Гонконга подтвердила, что в ходе операции по разгону протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия в трех районах города, в результате один человек получил ранения, следует из заявления полиции.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник полиции с близкого расстояния стреляет в протестующего.
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"С самого утра радикальные протестующие выстроили баррикады во многих локациях в Гонконге, они даже бросали тяжелые и крупные предметы с высоты на проезжую часть, создавая серьезную опасность для участников дорожного движения. Участники беспорядков также бросали бутылки с зажигательной смесью в объекты, принадлежащие метро, совершили акты вандализма в отношении университетских помещений. Полиция вынуждена была ответить разгонами и задержаниями на массовые незаконные действия, в ходе полицейских операций один из сотрудников полиции применил свое табельное оружие, (в результате - Прим. ред.) один мужчина получил огнестрельное ранение", - говорится в заявлении полиции.
Также отмечается, что "в районах Шатин и Тунчхун сотрудники правоохранительных органов во время операций вынули из кобуры свои служебные револьверы".
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При этом в полиции опровергли появившиеся в сети "слухи, свидетельствующие о том, что руководство полиции приказало оперативникам небрежно и опрометчиво использовать оружие в сегодняшних операциях".
"Эти обвинения абсолютно ложные и злонамеренные. В полиции действуют строгие правила и распоряжения относительно использования огнестрельного оружия. Все сотрудники полиции обязаны обосновать свои правоприменительные действия", - подчеркнули в полиции.
При этом местные СМИ сообщают, что в сети уже началась травля полицейского, выстрелившего этим утром в протестующего в районе Сай Ван Хо, в интернете обнародованы личные данные, включая фотографии, домашний адрес и номера телефонов сотрудника полиции и всех членов его семьи, в адрес двух маленьких дочерей поступают угрозы.
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Тем временем на некоторых улицах Гонконга вновь царит хаос, полиция уже несколько раз в разных районах применила перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, они бросают в полицейских коктейли Молотова, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия.
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