Асад назвал идею о встрече с Эрдоганом неуместной

"Мы ведём переговоры, но только не с Эрдоганом. Мы с ним взаимодействовали по вопросам безопасности при посредничестве России в рамках трёхсторонних встреч, которых было две или три и которые ни к чему в итоге не привели. Мы не выступаем против самого принципа переговоров с врагами, особенно если учесть, что мы не считаем турецкий народ врагом. Турки – наши соседи, нас объединяет общее прошлое, они просто не могут быть врагами Сирии. Наши враги – это Эрдоган, его политика и его приближённые. То, что мы вместе противостояли террористическим группировкам как в Турции, так и в Сирии, не подразумевает единства во мнениях по остальным вопросам – особенно после того, как он публично и официально устроил вторжение в Сирию", — отметил сирийский президент.