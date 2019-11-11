Асад назвал идею о встрече с Эрдоганом неуместной

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что идея о встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом кажется ему сейчас неуместной.
"Сейчас идея о встрече с ним (президентом Турции — Прим. ред.) мне кажется неуместной. Вряд ли тот, кто оккупирует твою территорию, может быть желанным собеседником", — сказал Асад.
Он напомнил, что ранее у них состоялся ряд встреч.
"Мы ведём переговоры, но только не с Эрдоганом. Мы с ним взаимодействовали по вопросам безопасности при посредничестве России в рамках трёхсторонних встреч, которых было две или три и которые ни к чему в итоге не привели. Мы не выступаем против самого принципа переговоров с врагами, особенно если учесть, что мы не считаем турецкий народ врагом. Турки – наши соседи, нас объединяет общее прошлое, они просто не могут быть врагами Сирии. Наши враги – это Эрдоган, его политика и его приближённые. То, что мы вместе противостояли террористическим группировкам как в Турции, так и в Сирии, не подразумевает единства во мнениях по остальным вопросам – особенно после того, как он публично и официально устроил вторжение в Сирию", — отметил сирийский президент.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"