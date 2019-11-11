Асад: в США официальные лица первыми говорили о поддержке "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Американские официальные лица первыми стали говорить о поддержке США террористической организации "Аль-Каида"*, заявил в Башар Асад. Американские официальные лица первыми стали говорить о поддержке США террористической организации "Аль-Каида"*, заявил в интервью RT президент Сирии

"Почему? Взгляните на факты. Начнем с того, что об этом сами, первыми, стали говорить американские официальные лица, такие как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие", - сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос, зачем британское правительство или администрация экс-президента США Барака Обамы могли захотеть поддерживать "Аль-Каиду"* и ИГ*.

Он отметил, что "они говорили о роли США в поддержке "Аль-Каиды"* в Афганистане".

"Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом… Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий – не мы это придумали", - отметил Асад.