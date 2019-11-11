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РИА Новости
Война в Сирии

Асад: в США официальные лица первыми говорили о поддержке "Аль-Каиды"*

09:04 11.11.2019 (обновлено: 09:44 11.11.2019)
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© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Американские официальные лица первыми стали говорить о поддержке США террористической организации "Аль-Каида"*, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.
"Почему? Взгляните на факты. Начнем с того, что об этом сами, первыми, стали говорить американские официальные лица, такие как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие", - сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос, зачем британское правительство или администрация экс-президента США Барака Обамы могли захотеть поддерживать "Аль-Каиду"* и ИГ*.
Президент Сирии Башар Асад
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Он отметил, что "они говорили о роли США в поддержке "Аль-Каиды"* в Афганистане".
"Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом… Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий – не мы это придумали", - отметил Асад.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииИнтервью Башара АсадаХиллари КлинтонБашар АсадБарак ОбамаСШАВ мире
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