Эрдоган действует в Сирии незаконно во всех смыслах, заявил Асад

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Формирования, относящиеся к курдской партии "Демократический союз", дали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану повод для вторжения в Сирию, однако это не говорит о законности его действий - он во всех смыслах действует в САР незаконно, заявил в интервью RT сирийский лидер Башар Асад.
"У Эрдогана есть своя повестка, и в ней две части: это его собственные цели, связанные с "Братьями-мусульманами"*, а также задачи, стоящие перед ним как перед марионеткой США. В его повестке первое сочетается со вторым. В то же время формирования, относящиеся к партии "Демократический союз", дали ему повод для вторжения в Сирию. Это вовсе не значит, что оно совершено на законных основаниях - Эрдоган здесь действует незаконно во всех смыслах этого слова, но повод ему обеспечили", — сказал Асад.
Как напомнил сирийский президент, Эрдоган годами говорил о своем намерении устроить вторжение на север Сирии и очистить этот район от "террористов", под которыми имел в виду формирования, связанные с "Демократическим союзом".
"Они дали ему повод. Вот что произошло. Так что да, они были виноваты, но в конечном счете вторжение осуществил Эрдоган", - добавил Асад.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
* Запрещенная в России организация
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"