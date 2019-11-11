Эрдоган действует в Сирии незаконно во всех смыслах, заявил Асад

"У Эрдогана есть своя повестка, и в ней две части: это его собственные цели, связанные с "Братьями-мусульманами"*, а также задачи, стоящие перед ним как перед марионеткой США. В его повестке первое сочетается со вторым. В то же время формирования, относящиеся к партии "Демократический союз", дали ему повод для вторжения в Сирию. Это вовсе не значит, что оно совершено на законных основаниях - Эрдоган здесь действует незаконно во всех смыслах этого слова, но повод ему обеспечили", — сказал Асад.