В концерне "Калашников" назвали недостатки американского конкурента АК

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
"<...> Приходится ждать, пока конструкция не остынет. Автоматы АК лишены такого недостатка", — добавил он.
Десятого ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
По словам Уржумцева, несмотря на то, что к настоящему времени создано значительное количество компоновочных решений автоматов, остаются только две, которые удовлетворяют требованиям военных большинства стран. "Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное — это производные", — отметил собеседник агентства.
10 ноября, 14:09РИА НовостиМихаил Калашников и его легендарное оружиеДесятого ноября отмечается столетие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, изобретателя всемирно известного автомата АК-47, доктора технических наук, генерала-лейтенанта. Воспоминания о легендарном российском и советском конструкторе стрелкового оружия — в фотоленте Ria.ru.
Компоновочную схему AR разработал американский конструктор Юджин Стоунер в 1950-х годах. На ее базе создали штурмовую винтовку М-16, различные модификации которой стоят на вооружении армии США и многих других государств.
8 ноября, 22:14РИА НовостиАвтомат Калашникова: надёжность, простота и мощь