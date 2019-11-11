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РИА Новости

В концерне "Калашников" назвали недостатки американского конкурента АК

08:49 11.11.2019 (обновлено: 13:34 11.11.2019)
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© AFP 2019 / John LokАмериканская винтовка AR-15
Американская винтовка AR-15
© AFP 2019 / John Lok
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
"<...> Приходится ждать, пока конструкция не остынет. Автоматы АК лишены такого недостатка", — добавил он.
Десятого ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
По словам Уржумцева, несмотря на то, что к настоящему времени создано значительное количество компоновочных решений автоматов, остаются только две, которые удовлетворяют требованиям военных большинства стран. "Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное — это производные", — отметил собеседник агентства.
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Компоновочную схему AR разработал американский конструктор Юджин Стоунер в 1950-х годах. На ее базе создали штурмовую винтовку М-16, различные модификации которой стоят на вооружении армии США и многих других государств.
Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>
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