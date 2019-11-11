В концерне "Калашников" назвали недостатки американского конкурента АК

По словам Уржумцева, несмотря на то, что к настоящему времени создано значительное количество компоновочных решений автоматов, остаются только две, которые удовлетворяют требованиям военных большинства стран. "Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное — это производные", — отметил собеседник агентства.