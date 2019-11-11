Асад назвал деятельность "Белых касок" пиар-акцией

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Деятельность "Белых касок" в Сирии - это пиар-акция, эта организация - крыло "ан-Нусры"*, заявил президент Сирии Башар Асад.
"Опять же, среди этих якобы "ангелов" из "Белых касок" мелькают лица и тех, кто состоял в рядах "Аль-Каиды"*. Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. В том числе, на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Всё это с лёгкостью можно найти в интернете. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям "Белых касок". Они - крыло "ан-Нусры"*, - сказал он в интервью телеканалу RT.
Организация "Белые каски", получившая поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвинили их в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
*Запрещенная в России террористическая организация