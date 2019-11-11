Асад назвал деятельность "Белых касок" пиар-акцией

"Опять же, среди этих якобы "ангелов" из "Белых касок" мелькают лица и тех, кто состоял в рядах "Аль-Каиды"*. Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. В том числе, на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Всё это с лёгкостью можно найти в интернете. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям "Белых касок". Они - крыло "ан-Нусры"*, - сказал он в интервью телеканалу RT.