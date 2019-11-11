Пушков ответил премьеру Польши на критику "Северного потока — 2"

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

"Думаю, он в курсе, что Россия перевооружила свою армию и без Северного потока-2. Но у Варшавы нет весомых аргументов против проекта. Одна ахинея". Алексей Пушков

Ранее Моравецкий выразил сожаление, что проект трубопровода поддерживают в Европе, заявив, что таким образом оплата российского оружия и российской обороны якобы осуществляется европейскими деньгами.

Кроме того, он раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего позиционирование России врагом НАТО немыслимым.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость составляет 9,5 миллиарда евро.

В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.