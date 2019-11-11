Пушков ответил премьеру Польши на критику "Северного потока — 2"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", примитивной пропагандой.
"Думаю, он в курсе, что Россия перевооружила свою армию и без Северного потока-2. Но у Варшавы нет весомых аргументов против проекта. Одна ахинея".
Ранее Моравецкий выразил сожаление, что проект трубопровода поддерживают в Европе, заявив, что таким образом оплата российского оружия и российской обороны якобы осуществляется европейскими деньгами.
Кроме того, он раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего позиционирование России врагом НАТО немыслимым.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость составляет 9,5 миллиарда евро.
В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против строительства выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и несколько других государств, в том числе Польша, Литва и Латвия.
30 сентября, 11:18РИА Новости"Северный поток — 2"