Асад опроверг данные СМИ о "пыточных" подразделениях при правительстве

"У нас нет подразделений, занимающихся пытками. В Сирии нет такой политики. Зачем нам пытать людей? Главный вопрос — зачем? Это какое-то психическое состояние, что ли? Кому-то просто хочется реализовать садистское желание истязать людей? К чему пытки? Нужна информация? У нас есть вся необходимая информация", - сказал Асад, комментируя информацию о том, что задержанные якобы являются сотрудниками "пыточных" подразделений при правительстве САР.