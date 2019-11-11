Асад опроверг данные СМИ о "пыточных" подразделениях при правительстве

ДАМАСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT опроверг информацию СМИ о том, что при сирийском правительстве есть подразделения, якобы занимающиеся пытками людей.
Ранее СМИ сообщили, что зимой в Германии были арестованы Анвар Раслан и Эйяд аль-Гариб, которые якобы являются бывшими высокопоставленными сотрудниками сирийской разведки и принимали участие в пытках и избиениях сирийских граждан. Отмечалось, что они являются бывшими сотрудники главного разведывательного управления САР.
"У нас нет подразделений, занимающихся пытками. В Сирии нет такой политики. Зачем нам пытать людей? Главный вопрос — зачем? Это какое-то психическое состояние, что ли? Кому-то просто хочется реализовать садистское желание истязать людей? К чему пытки? Нужна информация? У нас есть вся необходимая информация", - сказал Асад, комментируя информацию о том, что задержанные якобы являются сотрудниками "пыточных" подразделений при правительстве САР.