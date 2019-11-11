В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

УФА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек в ходе тушения пожара в частном доме в оренбургском посёлке, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, в 00.25 мск поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на Молодежной улице в посёлке Аэропорт Оренбургского района области.
"В 03.03 мск ликвидировано открытое горение, к сожалению, имеются погибшие. Площадь пожара уточняется. На место были направлены силы и средства гарнизона согласно расписанию выезда",- говорится в сообщении МЧС.
"Были обнаружены тела пяти человек. На месте работают правоохранители, личности погибших устанавливаются",- сообщили РИА Новости в пресс-службе спасательного ведомства.
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