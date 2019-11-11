Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.
В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.
Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.
Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.
За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.
На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.
За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.
На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.
В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.
В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.
В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.
С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.
В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.
С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.
Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.
На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.
Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.
На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.
Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.
Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.
Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.
Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.
Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.
На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.
Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.
На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.
На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.
В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.
На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.
В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.
Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.
Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.
В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.
Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.
За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.
На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.
В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.
В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.
С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.
Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.
На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.
Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.
Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.
Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.
На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.
На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.
В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.
Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.