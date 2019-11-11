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РИА Новости
Новое оружие России

Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года

08:15 11.11.2019 (обновлено: 10:17 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн "Калашников" на территории военно-патриотического парка "Патриот" со снайперской винтовкой Чукавина
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн "Калашников" на территории военно-патриотического парка "Патриот" со снайперской винтовкой Чукавина. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина на замену легендарной СВД пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Десятого ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
"С 2017 года были поставлены ОКР по тактико-техническим заданиям этих (российских - ред.) силовых структур, над которыми мы сейчас работаем. В ближайшие два года этот объем работ должен быть завершен, и мы сможем приступить к запуску в серию и поставке этих образцов заказчикам", - сказал Уржумцев.
В первую очередь, отметил собеседник агентства, это снайперское оружие тактического плана. "Это винтовка Чукавина. Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных", - рассказал Уржумцев.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
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Созданное Калашниковым оружие будет надежно служить России, заявил Путин
Он добавил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить. "Поэтому проект СВЧ призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях. Кстати, Евгению Федоровичу Драгунову в следующем году 20 февраля исполняется так же сто лет", - отметил собеседник агентства.
СВЧ - новейшая разработка концерна "Калашникова" в области высокоточного стрелкового оружия, выполненная в трех калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. На винтовке имеется планка Пикатинни для установки любого навесного оборудования. Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД, что делает новую разработку отчасти унифицированной с предшественницей.
Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>
Михаил Калашников и его легендарное оружие
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

Церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. 10 ноября 2019
1 из 11

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

Легендарный российский конструктор Михаил Калашников принял участие в торжествах по случаю 60-летия создания автомата Калашникова
2 из 11

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

Советский конструктор Михаил Калашников с женой и детьми
3 из 11

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Андрей Каспришин

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

Михаил Калашников с собакой в селе Курья Алтайского края
4 из 11

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

Старший сержант Михаил Калашников во время работы над проектом автомата АК-47
5 из 11

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире
6 из 11

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

Российский конструктор стрелкового оружия, изобретатель автомата АК-47 Михаил Калашников с подарочной футболкой
7 из 11

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

Президент России Владимир Путин и конструктор-оружейник Михаил Калашников во время встречи в Ижевске
8 из 11

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AP Photo / FERNANDO VERGARA

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

Президент Венесуэлы Уго Чавес и конструктор-оружейник Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе. 5 июля 2006
9 из 11

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

© AP Photo / FERNANDO VERGARA
© РИА Новости / Андрей Каспришин

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

Михаил Калашников на родине в селе Курья Алтайского края с односельчанами на фоне своего бюста
10 из 11

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

Траурная процессия во время похорон конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова на центральной аллее пантеона Героев Федерального военно-мемориального кладбища
11 из 11

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 11

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 11

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
5 из 11

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 11

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 11

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

© AP Photo / FERNANDO VERGARA
10 из 11

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
11 из 11

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Новое оружие РоссииСергей УржумцевКалашников (концерн)Министерство обороны РФМихаил КалашниковБезопасность
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