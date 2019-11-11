"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.