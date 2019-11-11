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РИА Новости
Новое оружие России

"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны

08:14 11.11.2019 (обновлено: 10:16 11.11.2019)
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© АО Концерн "Калашников" Баннер концерна "Калашников"
Баннер концерна Калашников
© АО Концерн "Калашников"
Баннер концерна "Калашников" . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Накануне, 10 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
Михаил Калашников и его легендарное оружие
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

Церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. 10 ноября 2019
1 из 11

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

Легендарный российский конструктор Михаил Калашников принял участие в торжествах по случаю 60-летия создания автомата Калашникова
2 из 11

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

Советский конструктор Михаил Калашников с женой и детьми
3 из 11

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Андрей Каспришин

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

Михаил Калашников с собакой в селе Курья Алтайского края
4 из 11

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

Старший сержант Михаил Калашников во время работы над проектом автомата АК-47
5 из 11

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире
6 из 11

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

Российский конструктор стрелкового оружия, изобретатель автомата АК-47 Михаил Калашников с подарочной футболкой
7 из 11

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

Президент России Владимир Путин и конструктор-оружейник Михаил Калашников во время встречи в Ижевске
8 из 11

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AP Photo / FERNANDO VERGARA

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

Президент Венесуэлы Уго Чавес и конструктор-оружейник Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе. 5 июля 2006
9 из 11

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

© AP Photo / FERNANDO VERGARA
© РИА Новости / Андрей Каспришин

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

Михаил Калашников на родине в селе Курья Алтайского края с односельчанами на фоне своего бюста
10 из 11

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

Траурная процессия во время похорон конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова на центральной аллее пантеона Героев Федерального военно-мемориального кладбища
11 из 11

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 11

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 11

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
5 из 11

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 11

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 11

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

© AP Photo / FERNANDO VERGARA
10 из 11

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
11 из 11

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Есть отдельная тема по персональному оружию самообороны - так называемый проект "Малыш". Это малогабаритные автоматы. Сейчас они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата", - сказал собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>
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Новое оружие РоссииСергей УржумцевКалашников (концерн)Михаил КалашниковРоссияБезопасность
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