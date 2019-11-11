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РИА Новости
Новое оружие России

Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

08:04 11.11.2019 (обновлено: 08:15 11.11.2019)
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© Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников"Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12
© Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников"
Новый автомат АК-12 . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Автомат Калашникова нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, есть соответствующий заказ, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Десятого ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
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"Что касается основной версии этих автоматов, то они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62х51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО", - сказал Уржумцев.
Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первая партия была отгружена военному ведомству в рамках гособорнзаказа. Позднее генеральный директор концерна Владимир Дмитриев сообщил, что "Калашников" разработал и создал гражданскую версию АК-12, которая называется АК TR3.
Михаил Калашников и его легендарное оружие
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

Церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. 10 ноября 2019
1 из 11

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

Легендарный российский конструктор Михаил Калашников принял участие в торжествах по случаю 60-летия создания автомата Калашникова
2 из 11

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

Советский конструктор Михаил Калашников с женой и детьми
3 из 11

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Андрей Каспришин

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

Михаил Калашников с собакой в селе Курья Алтайского края
4 из 11

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

Старший сержант Михаил Калашников во время работы над проектом автомата АК-47
5 из 11

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

Владимир Путин с помощью макета автомата АК-74 стреляет в мишень в электронном тире
6 из 11

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

Российский конструктор стрелкового оружия, изобретатель автомата АК-47 Михаил Калашников с подарочной футболкой
7 из 11

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

Президент России Владимир Путин и конструктор-оружейник Михаил Калашников во время встречи в Ижевске
8 из 11

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AP Photo / FERNANDO VERGARA

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

Президент Венесуэлы Уго Чавес и конструктор-оружейник Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе. 5 июля 2006
9 из 11

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

© AP Photo / FERNANDO VERGARA
© РИА Новости / Андрей Каспришин

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

Михаил Калашников на родине в селе Курья Алтайского края с односельчанами на фоне своего бюста
10 из 11

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

Траурная процессия во время похорон конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова на центральной аллее пантеона Героев Федерального военно-мемориального кладбища
11 из 11

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 11

В Москве в 2017 году открыли памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. К столетию конструктора прошла церемония возложения цветов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 11

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Впервые как изобретатель проявил себя на военной службе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

За изобретение прибора для учета моторесурса двигателя танка Георгий Жуков наградил его именными часами.

На фото: Михаил Калашников с супругой Екатериной и детьми.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

В октябре 1941 года Калашникова тяжело ранили под Брянском. В госпитале он придумал конструкцию пистолета-пулемета. В 1942 году его направили служить на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
5 из 11

В 1945 году Калашников участвовал в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. В результате в 1947 году автомат АК-47 рекомендовали для принятия на вооружение Советской армии.

С 1949 года Михаил Калашников работал на Ижевском машиностроительном заводе, где было развернуто серийное производство автомата АК.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов единиц различных модификаций автомата АК.

На фото - Владимир Путин стреляет в электронном тире из макета автомата АК-74.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 11

Кроме стрелкового оружия для вооруженных сил в конструкторском бюро под руководством Калашникова было разработано большое количество оружия для спортсменов и охотников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 11

Михаил Калашников – Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда. Среди наград конструктора-оружейника – три ордена Ленина, орден Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны 1-й степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Святого апостола Андрея Первозванного, "За военные заслуги", а также ордена и медали иностранных государств.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Изобретенный Калашниковым автомат используется более чем в 100 странах мира и входит в список выдающихся изобретений XX века.

На фото - президент Венесуэлы Уго Чавес и Михаил Калашников во время празднования Дня независимости в Каракасе.

© AP Photo / FERNANDO VERGARA
10 из 11

На родине Калашникова в селе Курья Алтайского края и в Ижевске установлены прижизненный бронзовый бюст и памятник.

В 2013 году в Курье заработал мемориальный музей, в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Михаил Калашников.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
11 из 11

Михаил Калашников до последних дней жизни работал в ОАО "Концерн "Калашников". Он умер 23 декабря 2013 года. Великого конструктора похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Новое оружие РоссииСергей УржумцевБезопасностьКалашников (концерн)АК-12НАТОМихаил КалашниковРоссия
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