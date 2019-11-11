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РИА Новости

В Петербург придет московское тепло

07:06 11.11.2019 (обновлено: 07:22 11.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовТроице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге
Троице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Троице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вопреки мнению, что погода из Санкт-Петербурга приходит обычно в Москву, сейчас Северную столицу ждет тепло из Москвы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас погода, которая в Москве, будет и в Питере. Наконец-то и в Питере потеплело, а то было различие градусов в 10: там холодно, а у нас тепло. Сейчас уже и там теплеет. Температура будет 5-6 градусов", - сказала Вильфанд.
Ученый отметил, что мнение о том, что погода приходит из Санкт-Петербурга в Москву, ошибочно и ситуация в настоящее время это подтверждает.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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