В Петербург придет московское тепло

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вопреки мнению, что погода из Санкт-Петербурга приходит обычно в Москву, сейчас Северную столицу ждет тепло из Москвы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас погода, которая в Москве, будет и в Питере. Наконец-то и в Питере потеплело, а то было различие градусов в 10: там холодно, а у нас тепло. Сейчас уже и там теплеет. Температура будет 5-6 градусов", - сказала Вильфанд.
Ученый отметил, что мнение о том, что погода приходит из Санкт-Петербурга в Москву, ошибочно и ситуация в настоящее время это подтверждает.