В Петербург придет московское тепло

"Сейчас погода, которая в Москве, будет и в Питере. Наконец-то и в Питере потеплело, а то было различие градусов в 10: там холодно, а у нас тепло. Сейчас уже и там теплеет. Температура будет 5-6 градусов", - сказала Вильфанд.