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РИА Новости

Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника

06:25 11.11.2019
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© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости, Михаил Тургиев. Семья отбывающего срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет федерального праздника в США, сообщила в понедельник РИА Новости по телефону его супруга Алла Бут.
"У нас последняя встреча завтра, потому что завтра национальный праздник и добавили еще один день. Это совершенно случайно. Я сама не ожидала", - сказала она.
В понедельник в США отмечается День ветеранов, в связи с чем по всей стране выходной и проведение свиданий на выходных в тюрьмах распространяется и на него.
По словам Бут, когда месяц назад она и ее дочь Елизавета брали обратные билеты, то планировали это день спокойно провести в сборах к вылету в Нью-Йорк.
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"Это для нас такой подарок, просто внутреннее чувство было, что не нужно нам в понедельник улетать, а что будем улетать во вторник. Мы реально не ожидали, что для нас последний день будет не последним, а предпоследним", - сказала она.
Алла Бут и ее дочь Елизавета с сентября находятся в городе Мэрион, штат Иллинойс, где расположена тюрьма. На первые четыре недели госдепартамент разрешил семье Бут две дополнительные встречи в неделю, после чего Алла Бут попросила их дать такую возможность до конца пребывания семьи в США, но официального ответа на запросы семья так и не получила.
Ранее Алла Бут сообщила РИА Новости, что 12 ноября они приедут в Нью-Йорк, где будут встречаться с адвокатами и российскими дипломатами и обсуждать дальнейшие шаги. 1 декабря Алла Бут с дочерью планирует вылететь в Москву.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
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Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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Алла БутВиктор БутМоскваВашингтон (штат)СШАПриговор американского суда Виктору Буту. Реакция, комментарииВ мире
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