Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости, Михаил Тургиев. Семья отбывающего срок в американской тюрьме россиянина Семья отбывающего срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет федерального праздника в США, сообщила в понедельник РИА Новости по телефону его супруга Алла Бут.

"У нас последняя встреча завтра, потому что завтра национальный праздник и добавили еще один день. Это совершенно случайно. Я сама не ожидала", - сказала она.

В понедельник в США отмечается День ветеранов, в связи с чем по всей стране выходной и проведение свиданий на выходных в тюрьмах распространяется и на него.

По словам Бут, когда месяц назад она и ее дочь Елизавета брали обратные билеты, то планировали это день спокойно провести в сборах к вылету в Нью-Йорк.

"Это для нас такой подарок, просто внутреннее чувство было, что не нужно нам в понедельник улетать, а что будем улетать во вторник. Мы реально не ожидали, что для нас последний день будет не последним, а предпоследним", - сказала она.

Алла Бут и ее дочь Елизавета с сентября находятся в городе Мэрион, штат Иллинойс, где расположена тюрьма. На первые четыре недели госдепартамент разрешил семье Бут две дополнительные встречи в неделю, после чего Алла Бут попросила их дать такую возможность до конца пребывания семьи в США, но официального ответа на запросы семья так и не получила.

Ранее Алла Бут сообщила РИА Новости, что 12 ноября они приедут в Нью-Йорк, где будут встречаться с адвокатами и российскими дипломатами и обсуждать дальнейшие шаги. 1 декабря Алла Бут с дочерью планирует вылететь в Москву.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".