В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Пожароопасный период введен на " Пожароопасный период введен на " Земле леопарда " в Приморье для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров, сообщил нацпарк.

"Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров проложено более 250 километров минерализованных полос, в полную готовность приведен инспекторский состав, а посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено", - говорится в сообщении национального парка.

Отмечается, что лесные пожары и палы – одна из причин сокращения мест обитания редких животных. В большинстве случаев возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов сухой травы. Неконтролируемые палы, которые идут с приусадебных участков и полей осенью и весной, могут стать причиной пожаров на территории национального парка. На территории "Земли леопарда" провели профилактические работы - восстановили минерализованные полосы, многие из которых пострадали или были уничтожены летними и осенними ливнями. Эти вспаханные участки земли отрезали большую территорию с сухой травой от границ нацпарка. Они могут задержать распространение низового пожара, а также служить опорной линией при ликвидации возгораний.

"Ежедневно ведется патрулирования с помощью оборудованных лесопатрульных комплексов. Для обеспечения оперативного выполнения противопожарных работ создан резервный запас ГСМ, а вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность", - говорит заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгений Стома, слова которого приводятся в сообщении.

Десятки госинспекторов "Земли леопарда" готовы выступить на борьбу с огнем, помощь оказывают и добровольцы. На сопредельных с нацпарком территориях работает бригада пожарных "Общества сохранения диких животных" (ОСДЖ) – волонтеры проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов. Содействие в охране рубежей национального парка оказывает Приморский казачий отдел. Отдел экологического просвещения "Земли леопарда" проводит профилактическую работу с населением.

Опасность национальному парку и редким животным – дальневосточным леопардам, а также амурским тиграм несут пожары в Хасанском и Надеждинском районах Приморья. Несколько дней на территории Хасанского района добровольцы боролись с палом, не дав распространиться огню.