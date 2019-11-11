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РИА Новости

В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период

06:06 11.11.2019
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© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда"
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова
Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Пожароопасный период введен на "Земле леопарда" в Приморье для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров, сообщил нацпарк.
"Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров проложено более 250 километров минерализованных полос, в полную готовность приведен инспекторский состав, а посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено", - говорится в сообщении национального парка.
Отмечается, что лесные пожары и палы – одна из причин сокращения мест обитания редких животных. В большинстве случаев возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов сухой травы. Неконтролируемые палы, которые идут с приусадебных участков и полей осенью и весной, могут стать причиной пожаров на территории национального парка. На территории "Земли леопарда" провели профилактические работы - восстановили минерализованные полосы, многие из которых пострадали или были уничтожены летними и осенними ливнями. Эти вспаханные участки земли отрезали большую территорию с сухой травой от границ нацпарка. Они могут задержать распространение низового пожара, а также служить опорной линией при ликвидации возгораний.
"Ежедневно ведется патрулирования с помощью оборудованных лесопатрульных комплексов. Для обеспечения оперативного выполнения противопожарных работ создан резервный запас ГСМ, а вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность", - говорит заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгений Стома, слова которого приводятся в сообщении.
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Десятки госинспекторов "Земли леопарда" готовы выступить на борьбу с огнем, помощь оказывают и добровольцы. На сопредельных с нацпарком территориях работает бригада пожарных "Общества сохранения диких животных" (ОСДЖ) – волонтеры проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов. Содействие в охране рубежей национального парка оказывает Приморский казачий отдел. Отдел экологического просвещения "Земли леопарда" проводит профилактическую работу с населением.
Опасность национальному парку и редким животным – дальневосточным леопардам, а также амурским тиграм несут пожары в Хасанском и Надеждинском районах Приморья. Несколько дней на территории Хасанского района добровольцы боролись с палом, не дав распространиться огню.
Одна из главных целей национального парка "Земля леопарда", созданного в Приморье в апреле 2012 года - сохранение и восстановление популяции самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. В 2017 году в России зафиксировано только 86 взрослых хищников, больше половины которых живёт на "Земле леопарда". Также в нацпарке обитает занесенный в Красную книгу амурский тигр.
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