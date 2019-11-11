Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что то, что Иран обогащает уран, очень плохо.

"Если Иран сможет вернуть в США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал в Иране 12 лет назад, то это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащает уран. Это будет очень плохим шагом", - написал Трамп в Twitter

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов ядерной сделки в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. 7 июля Тегеран сообщил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В начале сентября Иран запустил третий этап отказа от выполнения обязательств по сделке и заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок этим соглашением.

Бывший агент ФБР и сотрудник управления по борьбе с наркотиками Левинсон пропал в Иране на острове Киш в 2007 году. США считают, что он был арестован правоохранительными органами Ирана, но Тегеран отрицает свою причастность к исчезновению американца. Позднее ряд американских СМИ сообщали, что Левинсон работал на американскую разведку и был направлен в Иран по спецзаданию. Последние известные фотографии, на которых, предположительно, запечатлен заложник, датированы 2011 годом.